ATP's afkast faldt i vanskeligt første halvår

Pensionskassen ATP fik et afkast på sine investeringer på 4,1 milliarder kroner i første halvår. Det oplyser pensionskassen i en pressemeddelelse.. Her ses ATP's direktør, Christian Hyldahl. Arkivfoto: Malene Anthony Nielsen / Ritzau Scanpix.

ATP's afkast landede på 4,1 mia. kr. før skat og omkostninger i de første seks måneder af 2018, svarende til et afkast på 3,4 pct.

For et år siden kunne ATP nemlig fortælle om et afkast på 12,6 mia. kr., svarende til 14,6 pct., af første halvår af 2017.

ATP betegner dog selv resultatet som "pænt i et vanskeligt marked", som blev noget bedre i andet kvartal end i første, hvor der faktisk var negativt afkast.

Periodens justerede overskud blev på 2,3 mia. kr. i alt for ATP - et dyk fra 11,6 mia. kr. for et år siden - men koncernen besluttede i juni at overføre 20 mia. kr. fra den såkaldte bonuspotentiale til de garanterede pensioner, fordi danskerne lever længere, så den rapporterede bundlinje var på minus 17,7 mia. kr.

ATP's samlede formue var på 784 mia. kr. ved udgangen af første halvår, hvoraf bonuspotentialet udgør 100 mia. kr.