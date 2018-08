ATP køber op i Danske Bank med den ene hånd – og sender advarsel til ledelsen med den anden

Direktør for ATP Christian Hyldahl forsvarer pensionskassens opkøb af Danske Bank-aktier midt under hvidvasksag og sender samtidig en opfordring til bankens top.

På den ene side stillede ATP-underdirektør Claus Wiinblad sig op på talerstolen til Danske Banks generalforsamling i midten af marts og italesatte hvidvasksagen som en »alvorlig kortsigtet risiko med uafklarede spørgsmål«. På den anden side viser ATPs halvårsregnskab nu, at pensionskæmpen i årets første seks måneder har udnyttet kursfaldet for bankens aktie til at købe yderligere godt 1,9 mio. aktier, så man har øget ejerandelen fra 1,05 pct. til 1,32 pct.

»Hvis vi skulle sælge ud af vores beholdning på baggrund af hvidvasksagen som en slags statement, så ville vi afskære os fra indflydelse. Det gør vi kun som sidste instans i virksomheder, hvor vi kommer til kort, og hvor ledelsen fortsætter med at lede virksomheden på en måde, som vi ikke kan acceptere. Det er ikke tilfældet med Danske Bank,« forklarer ATP-topchef Christian Hyldahl, der tilføjer, at man »har tanket op« i Danske Bank i takt med kursfaldet for at beholde den samme absolutte investering på omkring 2,3 mia. kr.

Hvornår skal man løbe væk?

Ifølge Steen Thomsen, der er professor i virksomhedsledelse ved CBS, kan ATP sagtens argumentere finansielt for, at opkøbet af aktier i Danske Bank giver mening.

»Men ATP skal foretage investeringer, der giver mening både finansielt og etisk. Ledelsen i ATP er bevidst om, at de ikke er hvem som helst. ATP er en del af Danmark A/S og har et særligt etisk ansvar. I den henseende kan man spørge, om vi er der, hvor Danske Bank ikke er en del af det gode selskab længere. Det er ikke min vurdering,« forklarer han og tilføjer:

»Skal man sælge ud, fordi man ser noget, man ikke kan lide? Er det ansvarligt at løbe væk? Eller er det mere ansvarligt at blive og give sine holdninger til kende? Det er utvivlsomt den diskussion, ATP har haft internt.«

Placering af ansvar

Christian Hyldahl erkender, at der fortsat er risici forbundet med hvidvasksagen. Det relaterer sig til konsekvenser fra blandt andet potentielle milliardbøder fra de amerikanske myndigheder.

»Jeg ved ikke, hvordan de amerikanske myndigheder vil konkludere på bankens egen undersøgelse eller på bagmandspolitiets undersøgelse. Så ja, der er en risiko forbundet med banken som investering lige nu.«

Som investor er usikkerhed det sidste, ATP ønsker. Christian Hyldahl mener dog, at Danske Bank kører på nye præmisser, og han påpeger, at der er ansat et betydeligt antal compliance-folk.

Men han sender samtidig en klar opfordring til bankens top i forhold til den advokatundersøgelse, der forventes til september.

»Vi skal have afklaret, hvad der er sket, for det har i sagens natur været fuldstændigt uacceptabelt. Det er vores forventning, at der kommer mere klarhed på baggrund af bankens undersøgelse, når den har brugt så lang tid og så mange ressourcer på den. Forhåbentligt kan det også afklares, om der kan placeres et ansvar. Bagmandspolitiets efterforskning vil selvfølgelig fortsat spøge, men afhængigt af hvilket udfald bankens egen undersøgelse vil få, kan man være mere eller mindre bekymret over den efterforskning.«