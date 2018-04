Analytiker: Sydbank kan byde på Nordjyske - men sandsynligheden er lav

Sydbank kan have været en af de banker, som Nordjyske Banks bestyrelse har haft i tankerne, da den overvejede alternativer til købstilbuddet fra Jyske Bank.

Det vurderer børshuset ABG Sundal Collier, der dog ser mindre end 10 pct. sandsynlighed for, at Sydbank også ender med at byde på Nordjyske Bank.

»Sydbank kan have været anset for at være en venligere mulighed, da den kun har én filial i den nordlige del af Jylland, og en overtagelse fra Sydbanks side kan fremstå mere som en kombination af banker«, vurderer analytiker i ABG Mads Thinggaard.

Vurderingen kommer, efter at Jyske Bank i sidste uge hævede sit købstilbud på Nordjyske Bank, da aktionærer og bestyrelse ikke fandt det første bud på 170 kr. godt nok. Det nye bud på 190 kr., eller næsten 3,5 mia. kr., er sidste tilbud fra Jyske Bank, lød det efterfølgende fra ordførende direktør Anders Dam.

Nordjyske Bank har endnu ikke meddelt sin holdning til det forhøjede bud, men bestyrelsesformand Mads Hvolby fortæller, at banken også overvejer alternative muligheder.

»Det gælder dels alternativer til det egentlige tilbud, men også alternativer til det mandat, vi har fulgt i forbindelse med overtagelsen af Nørresundby Bank - netop mandatet om at have et selvstændigt nordjysk pengeinstitut. Jeg kan ikke detaljere det yderligere«, sagde Mads Hvolby til Ritzau Finans.

Hos ABG peger Mads Thinggard på, at Sydbank og Nordjyske Bank bruger samme dataplatform, Bankdata, hvilket kan gøre en handel mere sandsynlig. Dog regner han med, at Sydbank som alternativ til Jyske Bank nok ender med at falde til jorden.

Argumentet er, at prisen er høj og over 13 gange den estimerede indtjening i Nordjyske Bank. Desuden vil Sydbank næppe være interesseret i Nordjyske Banks eksponering over for landbruget, der står for i alt 13 pct. af Nordjyskes udlån.

ABG fastholder anbefalingen »hold« af Sydbank-aktien og sænker kursmålet til 240 kr. fra 255 kr., primært som følge af at der for nogle uger siden blev udbetalt udbytte på 11,31 kr. per aktie.

/ritzau/FINANS