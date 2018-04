Analytiker: Det er et tab at miste erfaren Tonny Thierry Andersen

Som en del af en række omfattende organisationsændringer i Danske Bank har chefen for Wealth Management, Tonny Thierry Andersen, valgt at forlade banken efter små 20 år som ansat.

Han har været i Danske Bank siden 1999 i flere forskellige ledende stillinger - blandt andet som finansdirektør i en periode - og det er derfor også et tab for banken at miste en profil, der kender organisationen så godt.

Sådan lyder vurderingen fra Thomas Eskildsen, der er analytiker hos Handelsbanken. Han ser dog ændringerne som positive og vurderer, at det også nogle gange er fornuftigt at få friske kræfter ind.

- Der er ingen tvivl om, at det er et tab for banken at miste Tonny Thierry Andersen. Men det er også nogle gode folk, der kommer ind. Ændringerne har måske ikke passet ind i det, som Tonny Thierry gerne vil med Danske Bank.

- Men jeg ser det også som et udtryk for, at man på et eller andet tidspunkt skal ryste posen og have noget nyt blod ind i organisationen, siger Thomas Eskildsen til Ritzau Finans.

Tonny Thierry Andersen erstattes af den hidtidige finansdirektør i Danske Bank, Jacob Aarup-Andersen, som igen bliver afløst af Christian Baltzer, der kommer til fra en stilling som finansdirektør hos forsikringsselskabet Tryg.

/ritzau/FINANS