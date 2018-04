Alm. Brands it-direktør stopper og skifter til Topdanmark

. Thomas Erichsen stopper som it- og digitaliseringsdirektør hos bank- og forsikringskoncernen Alm. Brand for i stedet at tiltræde i en tilsvarende stilling hos konkurrenten Topdanmark.

Hos Topdanmark får Thomas Erichsen titel af koncerndirektør med ansvar for teknologi og innovation, og han tiltræder i den nye stilling den 1. oktober.

Han skal erstatte Marianne Wier, der stoppede som direktør for teknologi og innovation hos Topdanmark i begyndelsen af februar.

Hos Alm. Brand bliver økonomidirektør Rasmus Werner Nielsen midlertidig ansvarlig for it og digitalisering, indtil der er fundet en permanent afløser for Thomas Erichsen.

/ritzau/FINANS