Alm. Brand-topchef lover at forkæle aktionærerne trods kæmpe opkøb

Alm. Brand har mandag spillet ud med nyheden om købet af Saxo Privatbank for 360 mio. kr. plus omtrent 200 mio. kr. i integrationsomkostninger.

Ved samme lejlighed oplyste forsikrings- og bankkoncernen, at den regner med, at facit for 2017 bliver et overskud før skat på 1020 mio. kr. Ud af det overskud udloddes der 700 mio. kr. til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb.

Og i det regnestykke er omkostningerne til købet af Saxo Privatbank allerede indregnet, så udbyttet for 2018, der udbetales efter årsregnskabet næste år, er ikke påvirket af købet.

»Vi har den tilgang til det, at vi gør op, hvor meget kapital, vi skal bruge for at drive forretningen, og så udlodder vi resten. Hvis der er overskydende kapital i forhold til målsætningen, skal det være til fordel for aktionærerne,« siger Søren Boe Mortensen, der er administrerende direktør hos Alm. Brand, til Ritzau Finans.

»Netop af den grund syntes vi, at det var på sin plads at oplyse om udlodningen nu. Så vi fortæller, at vi ikke har brugt alle pengene på at købe Saxo Privatbank. Det hele er indregnet i udbyttet for 2017, og derfor fandt vi det passende at meddele det nu,« fortsætter han.

HAVDE ALLEREDE DRØFTELSER VED Q3-REGNSKAB

Alm. Brands forventninger til 2018, der blev meldt ud ved regnskabet for tredje kvartal i midten af november, blev i mandagens meddelelse fastholdt.

De peger på et overskud før skat på 450-550 mio. kr. og dermed en større tilbagegang fra milliardoverskuddet i 2017. Dermed er der alligevel lagt op til en mindre udlodning næste år, men købet af Saxo Privatbank har ikke ændret på det.

Da forventningerne blev meldt ud i november, var Alm. Brand desuden heller ikke nået så langt i processen med købet af Saxo Privatbank, at det overhovedet var muligt at indregne det i forventningerne til i år.

»Der var nogle indledende sonderinger, men det var ikke noget, der var med i forventningerne dengang,« siger Søren Boe Mortensen.

Når Alm. Brand mandag fastholder forventningerne til 2018, indikerer det dermed også, at der ventes et nulresultat i de tilkøbte aktiviteter i år. Derefter vil synergierne begynde at vise sig og bidrage positivt til resultaterne.

»Et nulresultat for i år er forventningen. Synergierne vil først vise sig fra 2019. Vi har nogle integrationsomkostninger fra købet i år, men også en værdi fra de kunder, vi får ind. Og de to ting opvejer stort set hinanden,« siger Søren Boe Mortensen.

FORNUFTIG PRIS

Integrationsomkostningerne for de 17.500 nye kunder, der kommer ind i folden med købet af Saxo Privatbank, ventes at blive omtrent 200 mio. kr.

Og det er i store træk prisen for de 17.500 nye kunder, lyder det fra Søren Boe Mortensen, der ser prisen på 360 mio. kr. som "fornuftig".

»De 360 mio. kr., vi betaler, er indre værdi for aktiverne, som vi overtager. Dermed har vi ikke betalt for de kunder, vi overtager. Men det gør vi så alligevel gennem integrationsomkostningerne på 200 mio. kr.,« siger topchefen.