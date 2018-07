Alm. Brand: Afkast på maksimum 0 pct. hvis centralbank fejler

Boblerne på alle aktivklasser risikerer at springe, hvis den lempelige pengepolitik ikke bliver rullet tilbage, mener investeringsdirektør i Alm. Brand, der kalder den nuværende pengepolitik for »doping til en forkølet patient.«

Det skriver Børsen.

Investorernes jagt på afkast kan få fatale konsekvenser, frygter Jacques Skovgaard, der er investeringsdirektør i Alm. Brand.

Direktøren spår, at et positivt scenarie vil føre til 0 pct. på alle aktiver de næste fem år. Det kræver, at Den Europæiske Centralbank, ECB, formår langsomt at »trække luften ud af ballonen« og øge renten gradvist. Med lidt held kan det ramme sammen med en god produktivitetsvækst i samfundet.

Det dårlige udfald er, at boblerne på alle aktivklasser springer samtidigt. Det skyldes, at alle værdier prissættes ud fra den såkaldt risikofrie rente, statsobligationsrenten på 0 pct., eller derunder.

Investeringsdirektøren mener, at vi er blevet »afhængige«af den lempelige pengepolitik med nul- eller minusrenter og dyre obligationsopkøb.

»Vi begyndte med at give doping til en forkølet patient, og hver gang er vi blevet en lille smule mere afhængige, så har centralbankerne bare pumpet mere og mere likviditet ind i markedet, så vores mentalitet og markederne er blevet fordrejet,« siger Jacques Skovgaard til Børsen.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har allerede hævet styringsrenten seks gange siden 2015, og i øjeblikket forventer markedsdeltagere ikke en amerikansk recession før efter 2020.