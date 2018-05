Alm Brand overgår egne forventninger og opjusterer

Alm. Brands forsikrings- og pensionsforretning overgik ledelsens egne forventninger i første kvartal, og byder af samme grund på en opjustering af prognosen for hele 2018. Resultatet af bankaktiviteterne betegnes dog som »ikke tilfredsstillende«. Det fremgår af regnskabet for første kvartal.

Finanskoncernens samlede overskud før skat faldt til 223 mio. kr. fra 272 mio. kr., men er ikke desto mindre en positiv overraskelse for ledelsen.

»Koncernens resultat for første kvartal blev på trods af modvind på de finansielle markeder bedre end forventet«, siger administrerende direktør Søren Boe Mortensen.

Forsikringsforretningen leverede et overskud før skat på 199 mio. kr. mod 236 mio. kr. i samme periode sidste år. Den underliggende forsikringsdrift var dog i bedring. Det forsikringstekniske resultat steg til 214 mio. kr. fra 198 mio. kr. i de første tre måneder af 2017.

Samtidig faldt combined ratio, som sætter erstatninger og driftsudgifter i forhold til præmier, til 82 pct. fra 83,1 pct. Ændringen forklares med et forbedret småskadeforløb.

Alm. Brands indtjening i pensionsforretningen faldt til 26 mio. kr. før skat fra 34 mio. kr. i første kvartal sidste år, der dog var positivt påvirket af en engangsgevinst på 12 mio. kr.

Endelig kom Alm. Brands bankforretning ud af første kvartal med et overskud på 13 mio. kr. mod et plus på 16 mio. kr. i første kvartal 2017.

»Banken udvikler sig positivt, men vi har fortsat et arbejde med at forbedre resultaterne. Integrationen af aktiviteterne fra Saxo Privatbank udvikler sig som planlagt, og vi forventer, at opkøbet allerede fra næste år vil forbedre bankens resultat betydeligt«, siger Søren Boe Mortensen.

Den pæne start på året har fået Alm. Brand til at opjustere forventningerne til 2018. Prognosen er nu et overskud før skat på 500-600 mio. kr. Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal af 2018.

Tidligere ventede selskabet et overskud før skat på 450-550 mio. kr.

