4 pct. af Nordjyskes aktionærer har accepteret købstilbud fra Jyske Bank

. Jyske Bank har fået accept fra aktionærerne, der tilsammen har 4,01 pct. af aktierne i Nordjyske Bank i forbindelse med bankens overtagelsestilbud på sin nordjyske lillebror.

Det fremgår af tilbudsdokumentet for det hævede tilbud, som Jyske Bank har offentliggjort. Jyske Bank ejer i forvejen 38,51 pct. af Nordjyske Bank.

Jyske Bank meddelte torsdag eftermiddag, at buddet på Nordjyske Bank blev løftet til 190 kr. fra tidligere 170 kr. Det nye tilbud til aktionærerne løber fra i dag, fredag, til 14. juni kl. 16.00.

Af tilbudsdokumentet fremgår det endvidere, at synergierne ved sammenlægningen af Nordjyske Bank og Jyske Bank indtjenings- og omkostningsmæssigt årligt ventes at beløbe sig til 250-300 mio. kr. efter en periode på omkring fem år.

Det oplyses også, at en reduktion i medarbejderstaben i Nordjylland og Aalborg-området "i væsentligt omfang ventes at kunne gennemføres ved naturlig afgang."

- Jyske Bank-koncernen har en samlet naturlig medarbejderomsætning i niveauet 200-250 medarbejdere om året og har desuden siden slutningen af 2017 haft et landsdækkende ansættelsesstop. Det medfører, at der allerede nu er ubesatte stillinger i Jyske Banks nordjyske område, skriver Jyske Bank i tilbudsdokumentet.

Det nye bud vil være en præmie på 60 pct. sammenlignet med den kurs, Nordjyske Banks aktie lukkede i 12. marts. Grunden til, at prisen udregnes mod aktiekursen 12. marts, er, at det oprindelige bud på 170 kr. faldt 13. marts.

Jyske Bank begrunder den nye og større købspris med, at bestyrelsen og aktionærer i Nordjyske Bank har givet til kende, at de vil have mere for deres aktier.

Derudover henviser Jyske Bank til en opskrivning i værdien af Nordjyske Banks ejerandel i BI Holding samt en opjustering af forventninger for 2018-resultatet i Nordjyske Bank i slutningen af marts.

/ritzau/FINANS