Læs onsdagens business-kalender

Her er nogle af onsdagens erhvervsrelaterede nyheder.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: DFDS (kl. 08.00), Djurslands Bank, DLH, G4S, Højgaard Holding B. (kl. 15.00), ISS, Jyske Bank (kl. 08.00), Kreditbanken, Monberg & Thorsen (kl. 15.00), TCM

3. kvartal: ChemoMetec

Peers: FLSmidth (Heidelbergcement, Q1), ISS (Compass Group, H1), Scandinavian Tobacco (Imperial Brands, H1), Tryg (Sampo, Q1), Vestas Wind Systems (kl. 07.00, Siemens, Q2), Ørsted (EDPR før børsluk, Q1), Ørsted (Enel, Q1)

ISS med kvartalsregnskab

TCM Group med kvartalsregnskab

Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

SimCorp (kl. 14.00, København)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Betalingsbalancen over for udlandet, marts 2018

- Nyregistrerede motorkøretøjer, april 2018

- Udenrigshandel med tjenester, 1. kvt. 2018

- Udenrigshandel med varer (md), marts 2018

Udland:

- 09.30: Sverige: Forbrugerpriser, y/y, apr

- 14.30: USA: Producentpriser, m/m, apr

- 16.00: USA: Engroslagre (endelig), m/m, mar

06:00 Nye tal for boligpriser

Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for april. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i april sammenlignet med for en måned og et år siden. Indekset samler tallene for de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i hele landet og i de fem regioner. Det er også muligt at få tallene for en eller flere kommuner.



08:00 Nyregistrerede biler i april

Danmarks Statistik kommer i dag med nye tal for antallet af nyregistrerede biler. Tallene er for april og bliver offentliggjort klokken 08.00.



08:00 København DFDS sejler tal for første kvartal hjem

08:00 Silkeborg Jyske Bank med regnskab

08:00 København Handels- og betalingsbalancen i marts

Danmarks Statistik kommer med en opgørelse på henholdsvis handel- og betalingsbalancen i marts.



15:00 Monberg & Thorsen med kvartalsregnskab

Indland



Statsminsteren taler ved Europadagen

I dag fejrer europæiske lande mærkedagen for EU. Datoen for Europadagen er valgt, fordi der den 9. maj 1950 med Schuman-erklæringen blev taget det indledende skridt til at skabe Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som var optakten til det, vi i dag kender som EU. Statsministeren afholder i den forbindelse tale ved et arrangement af Tænketanken EUROPA. Her vil Lars Løkke Rasmussen (V) give sit syn på Danmarks placering i EU-samarbejdet. Derefter vil der være debat mellem blandt andre statsministeren, prorektor på Københavns Universitet, Lykke Friis, og CEO i A.P. Møller-Mærsk, Søren Skou. Arrangement finder sted hos Dansk Metal i København.

09:00 Installationsbranchen holder solcellekonference

TEKNIQ Installationsbranchen holder en stor solcellekonference i Aarhus med fokus på bygningsintegrerede solceller. På konferencen vil der blandt andet demonstration og præsentation af de nyeste bygningsintegrerede solceller og teknologi.

Kriminal



09:00 Viborg Bankchef afhøres i retssag om 718 millioner

Vestre Landsret fortsætter med sagen, hvor Finansiel Stabilitet kræver i alt 718 millioner kroner i erstatning af blandt andre den tidligere direktør i Ebh Bank, Finn Strier Poulsen, og en række andre. Denne dag udspørges Finn Strier Poulsen. Han skal afgive forklaring over i alt fire dage. Hovedforhandlingen i sagen blev indledt 4. september 2017. Der er afsat flere end 110 retsmøder.

Politik



10:00 København K Europaudvalgsmøde

Folketingets Europaudvalg mødes i dag på Christiansborg. Mødet omhandler blandt andet de kommende rådsmøder for landbrug og fiskeri og et møde for almindelige anliggender med fokus på brexit, Storbritanniens udmeldelse af



11:30 København K Åbent samråd om Teknologirådets 14 forslag til arbejdsmiljøet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om Teknologirådets 14 forslag til, hvordan arbejdsmiljøet kan sikre flere gode år på arbejdsmarkedet. Ministeren skal blandt andet redegøre for de positive og negative konsekvenser ved hvert forslag, samt hvilke initiativer der igangsættes. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).