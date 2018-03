Vingeskudte tyske energikæmper vil gå sammen - og bider Ørsted i haserne

Det europæiske energilandkort har været under voldsom forandring de seneste ti år. Udbygningen af vedvarende energi, de faldedne elpriser og den gradvise udfasning af kul og atomkraft har martret Europas energiselskaber, og nogle af de hårdest udfordrede har været de tyske kæmper RWE og E.On.

Bryllupsklokkerne kimer imidlertidigt i Tyskland, for RWE og E.On har annonceret en lettere kompliceret handel, der vil binde de to tyske energiselskaber sammen og blandt andet skabe en spiller, der i den grad får muskler på havvindområdet. Centralt i handlen står det RWE-kontrollerede selskab Innogy, som indeholder RWEs elnetaktiviteter og aktiver inden for vedvarende energi. E.On overtager elnettet fra Innogy, mens RWE hiver alt grøn energi tilbage til moderselskabet, samtidigt med at man overtager al E.On grønne strømproduktion også.

Nyhedsbureauet Bloomberg kalder handler for den tyske elsektors »genfødsel«, mens regeringspartiets CDUs talsmand på økonomiske spørgsmål, Joachim Pfeiffer sagde.

»Dette er en stor chance for to tyske nøgleenergiselskaber,« sagde han til Bloomberg, »For femten år siden var de globale spillere. Se på dem nu, de er dårligt en skygge af deres tidligere selv. Nu har de en chance for at blive rigtige spillere, en magtfaktor i Tyskland og i Europa.«

Joachim Pfeiffer har en pointe i forhold til skyggetilstanden. Inden finanskrisen var E.On tæt på at være 800 mia. kr. værd, og da selskabets omsætning var på sit højeste, var den enorme 865 mia. kr.. Det er otte gange så meget som Novo Nordisk og 16 gange så meget som Ørsted. De dårlige tider har dog været tydelige i E.On, og Ørsted er nu mere værdifuld end E.On, der dog har delt sig i to ligesom RWE.

Og netop Ørsted må følge den tyske energihandel med stor opmærksomhed. Alt tyder nemlig på, at det danske energiselskab får en ny hovedkonkurrent på sit kernemarked: Havvind. E.On, der blandt andet har en ejerandel i danske Rødsand 2, sidder nemlig på syv procent af den samlede havvindkapacitet i Europa, og da Innogy har nøjagtigt den samme ejerandel, når de to tyskere næsten op på siden af Ørsted.

E.On. regner med at afskedige op mod 5.000 medarbejdere som følge af den foreslåede handel.