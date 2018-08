Vindtørke i Storbritannien sætter grøn revolution i bakgear

Det skriver The Guardian.

Sommeren i år har været en succes for havecentrer og solcelleejere, men desværre ikke for vindmølleparkerne. Normalvis giver vindenergi fire gange så meget som solenergi hvert år, men på grund af tørken i år har vindmøllevingerne til tider stået stille i dagevis.

»Vi har set en lille reducering i vind over sommeren i forbindelse med det usædvanlige varme vejr, hvilket viser, hvorfor det er vigtigt, at vi har et varieret energimiks for at sikre, at vi kan fortsætte med at administrere udbud og efterspørgsel,« siger Duncan Burt, der er driftschef for National Grid, til The Guardian.

Duncan Burt er meget positiv over væksten i vind- og solenergi, der er sket det sidste år, og han mener at begge er meget vigtige for energisystemet.

Vindkapaciteten er øget med 10 pct. i forhold til sidste år, men vindmøllerne har kun produceret 10,4 pct. i år sammenlignet med 12,9 pct. sidste år, viser tal fra Storbritanniens landsdækkende elnet.

På trods af varmen og vindtørken er 2018 stadig Storbritanniens næst-grønneste sommer hidtil. Sommeren i 2017 holder stadig rekorden takket være flere vindmølleparker og solcelleinstallationer, som efterhånden udfaser kul- og oliekraftværker.