Vindkraft: Danskere slog Ørsted i USA med overraskende lav elpris

Da det dansk-amerikanske selskab Vineyard Wind i maj vandt en stor amerikansk vindauktion foran blandt andet Ørsted var det ifølge selskabet selv til "aggressive priser". Nu er det blevet afsløret præcis hvor aggressivt.

Vineyard Wind, der er et joint venture mellem danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og amerikanske Avangrid Renewables, vandt retten til at opføre en havvindmøllepark på 800 megawatt (MW) i havet ud for Massachusetts.

Det sker til en elpris på 65 dollar per megawatt-time (MWh) målt i 2017-priser og 84,23 dollar per MWh, når man medregner de fastsatte årlige prisstigninger over hele vindparkens levetid.

Og den pris anses som meget lav i branchen, også når man medregner, at Vineyard Wind får glæde af skattefordele med den amerikanske ITC-ordning.

- Vi er overrasket over, at prisen er så aggressiv på dette tidlige stadie af den regionale markedsudvikling, når man tænker på usikkerhederne omkring den lokale leverandørkæde og udviklingen af infrastruktur til installation, siger Dan Shreve fra konsulenthuset Wood Mackenzie til branchemediet Recharge.

Ifølge et andet branchemedie, Energiwatch, havde analytikere gættet på en pris på omkring 100 til 120 dollar per MWh for projektet, mens to andre havvindprojekter i staten Maryland står til en pris på 132 dollar per MWh over deres levetid.

Vineyard Wind forventer at kunne have lukket finansieringen af projektet i 2019, mens selve konstruktionen kan starte i 2020, så vindparken kan stå klar i to faser i henholdsvis 2022 og 2023.

/ritzau/FINANS