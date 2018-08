Vestas: Udsigt til våbenhvile i priskrig

For Vestas-topchefen Anders Runevad har det være en bittersød oplevelse at sælge vindmøller de seneste kvartaler, for selvom Vestas aldrig har haft større ordrebeholdning, har priserne på vindmøllerne længe været under et stort pres. Men nu lader der til at være våbenhvile i priskrigen mellem vindmølleselskaberne.

Vestas har netop offentliggjort sit regnskab for andet kvartal, og her melder vindmølleproducenten igen om en god ordreindgang, men også at prispresset er aftagende.

»I første halvår 2018 styrkede vindenergiindustrien sin position som den billigste energiform i mange markeder, hvilket øgede den i forvejen stærke globale efterspørgsel. Denne udvikling var medvirkende til, at Vestas’ ordreindgang for andet kvartal steg 43 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, hvilket bidrog til vores ordrebeholdnings fortsatte vækst, der ved udgangen af første halvår af 2018 er større end nogensinde. I andet kvartal stabiliserede prisen pr. MW sig omkring de seneste kvartalers niveauer, men påvirker fortsat resultaterne på kort sigt,« siger topchef Anders Runevad i en kommentar til regnskabet.

Regnskabet byder også på en justering af Vestas' forventninger til hele året. Tidligere regnede Vestas med en omsætning for hele året på 10-11 mia. euro, hvilket nedpræciseres marginalt til mellem 10-10,5 mia. euro. EUR 10,0 mia. og EUR 10,5 mia. Ligeledes fintuner Vestas sin overskudsgrad, så man nu forventer en EBIT-margin på 9,5-10-,5 pct. mod tidligere 9-11 pct.

I en kommentar til regnskab skriver Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, at Vestas-regnskabet på trods af visse nedadrettede justeringer er bedre end forventet.

»Regnskabet viser en meget solid ordrebeholdning, uden at det går ud over indtjeningsevnen i forhold til det udmeldte. Det levner alt andet lige en mulighed for en opjustering senere på året. Regnskabet er derfor bedre end ventet og ikke mindst bedre end frygtet,« skriver han.

Et stort samtaleemne op til Vestas-regnskabet har været den verserende handelskrig, hvor særligt råvarer som stål og alluminium er blevet ramt af amerikanske toldsatser. Vestas har produktion i USA, og Anders Runevad medgiver, at blæsten om den globale handelorden skaber usikkerhed i vindmøllekæmpen.

»Eksterne faktorer såsom eksisterende og potentielle tariffer skaber ydermere nogen usikkerhed i industrien. På denne baggrund er jeg meget tilfreds med, at Vestas fortsat leverer markedets bedste marginer og opnåede en organisk vækst i serviceforretningen på 17 pct., mens de frie pengestrømme er negative fordi aktivitetsniveauet i 2018 vil toppe i årets anden halvdel. Udsigten for vedvarende energi bliver fortsat bedre, og Vestas fortsætter med at styre sine omkostninger effektivt samt investere i de løsninger, der vil hjælpe os drive den globale energitransition,« siger Anders Runevad.

På ryggen af regnskabet meddeler Vestas desuden, at man vil gennemføre et aktietilbagekøbsprogram på 200 mio. euro. Pengene til det har Vestas i overflod, for selskabet sidder stadig på et enormt pengebjerge af kontanter, der trods er blevet lidt mindre, men stadig udfør i omegnen af 15 mia. kr.

Vestas stiger 7,4 pct. på regnskabet ved markedsåbningen.

Opdateres...