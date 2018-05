Vestas skuffer i årets første tre måneder

Det var forventet, at starten af 2018 ville blive markant dårligere end de tre første, og meget stærke, måneder af 2017 for Vestas. Disse forventninger viste sig at holde stik, for Vestas' resultat falder bredt tilbage i de første tre måneder af 2018 - og faktisk også længere tilbage, end markedet havde forventet.

Omsætningen endte på 1,694 mia. euro, hvilket er et fald på ti procent i forhold til året før, ligesom det er et stykke under markedets gennemsnitsforventning på 1,828 mia. euro. Måske endnu vigtigere, så går det også dårligere end forventet med at tjene penge på den faldende omsætning. Vestas driftsmargin er faldet fra 11,2 pct. til 7,4 mellem de to år, hvilket igen er et større fald, end markedet havde forventet. På tværs af analytikerkorpset havde man regnet med en EBIT-margin på 7,6 pct.

»Vindenergiindustrien fortsætter med at drive elpriserne i nedadgående retning og muliggøre en større integration af vedvarende energi, hvilket skaber et større langsigtet marked for vindenergiløsninger. På kort sigt har dette imidlertid betydet en intens konkurrence, der har påvirket profitabiliteten i sektoren, som sammen med valuta-modvind for Vestas gav et resultat for første kvartal 2018, der er lavere end sidste års historisk stærke første kvartal,« skriver adm. direktør Anders Runevad i en kommentar til regnskabet.

Prispres i vindmøllebranchen har været det helt store tema for Vestas i henimod et år nu. I løbet af den seneste måned har konkurrenterne GE og Siemens Gamesa begge rapporteret om intensiveret prispres, og det mærker Vestas altså også. Prispresset er blevet så strukturelt, at Vestas i forbindelse med sit årsregnskab udstak en langsigtet ambition om at have et EBIT-margin på 10 pct, men at man i 2018 formentlig ville lande på mellem 9-11 pct. Dette niveau fastholder Vestas efter dagens regnskab, og dermed skal der indhentes noget indtjening i året sidste ni måneder, der traditionelt er stærkere for den danske vindmøllekæmpe.

»Vestas har ikke leveret så mange vindmøller i kvartalet, som markedet havde forventet, og det sætter sig i omsætningen og giver en skuffelse hele vejen ned i resultaterne,« siger Sydbanks Vestas-analytiker, Jacob Pedersen, til Ritzau Finans. »Man skal bide mærke i, at Vestas fastholder forventningerne trods et lidt svagt første kvartal, og det bekræfter mig i, at det primært handler om sæsonforskydninger.«

I første kvartal var lille Danmark i øvrigt Vestas' tredjestørste marked sammen med Indien, men bag Tyskland og USA.

