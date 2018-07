Vestas-rivals regnskab tyder på god efterspørgsel og bedre priser

Selv om den amerikanske Vestas-rival General Electric (GE) havde tilbagegang i andet kvartal, så tegner selskabets kommentarer til fremtiden positivt for vindmølleindustrien.

Sådan lyder vurderingen fra ABG Sundal Collier på bagkant af fredagens kvartalsregnskab fra General Electric.

- GE ser stærk efterspørgsel på globalt plan inden for vindmøller. Samtidig siger de, at der fortsat er en udfordring med prispres i markedet, men at det begynder at moderere sig. Samlet set er det et fint signal for Vestas, siger børsmægler Nikolaj Holmsgaard.

Vestas-aktien er efter regnskabet steget 3,2 pct. til 413,90 kr. og har lagt sig i toppen af C25-indekset.

General Electrics vindforretning, som er den, der konkurrerer med Vestas, måtte i andet kvartal notere et fald i ordreindgangen på 15 pct. til 1,7 mia. dollar.

I kvartalet blev vindforretningens indtjening sendt ned med 48 pct. til 82 mio. dollar.

- På trods af nedgangen i vindmølleordrer i andet kvartal fortsatte den stærke globale efterspørgsel efter vindmøller på land med en ordrebog, som er vokset 32 pct. sammenlignet med den tilsvarende periode året før, skriver General Electric i regnskabet.

Vestas kommer med regnskab for andet kvartal 15. august.

/ritzau/FINANS