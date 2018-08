Vestas lukker spansk fabrik - mere end 350 mister jobbet

Vestas lukker en fabrik i León i det nordlige Spanien og nedlægger 362 stillinger.

Vindmølleproducenten begrunder beslutningen med, at der er mindre efterspørgsel på vindmøller med en kapacitet på 2 megawatt (MW) i Europa.



Samtidig vil Vestas kunne dække efterspørgslen på vindmøller med en kapacitet på 4 MW via andre fabrikker i Europa samt andre områder, hvor Vestas for nylig har startet produktion, skriver vindmølleproducenten i en pressemeddelelse.

Vestas undersøger mulighederne for at flytte nogle af de berørte ansatte til andre Vestas-fabrikker i Spanien - der blandt andet tæller en fabrik i Viveiro i den nordøstlige del af Spanien og en fabrik i Daimiel syd for hovedstaden, Madrid.

Vestas mangler at forhandle med fagforeningerne for de ansatte, der står til at miste jobbet, og forhandlingerne vil efter planen være afsluttet inden for 30 dage.

Lukningen af fabrikken vil give nogle engangsomkostninger, der primært vil være nedskrivninger på grunde og bygninger, og de vil i Vestas' næste regnskab blive opgjort under særlige poster.

Vestas havde ved udgangen af juni omkring 2000 ansatte i Spanien, og landet vil trods lukningen af fabrikken i León fortsat være et nøglemarked for den danske vindmølleproducent. Vestas har omkring 24.000 ansatte på verdensplan.

/ritzau/FINANS