Vestas-konkurrent melder om kraftigt prisfald i møllepriser

I første kvartal faldt priserne på nye mølleenheder til ordrebogen med 13 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Det sagde finansdirektøren for General Electric, som GE Renewable Energy er en del af, Jamie Miller, fredag på en telekonference efter GE-koncernens regnskab for årets første tre måneder.

»Onshore-markedet fortsætter med at have prismæssig modvind på vindmøller, men vi gør gode fremskridt med at tage omkostninger ud,« sagde Jamie Miller.

GE havde i de første tre måneder af 2018 en ordreindgang på 936 vindmøller mod 589 i samme periode sidste år. Det er drevet af salg på selskabets hjemmemarked i USA, idet internationale ordrer faldt 46 pct.

Ordreindgangen i værdi steg 15 pct. til 2,4 mia. dollar. Her udgjorde onshore vindordrer 2,1 mia. dollar, svarende til en stigning på 16 pct.

Fremgangen var her drevet af en stigning i ordrer på udstyr på 24 pct., mens serviceordrer faldt 21 pct., hvilket selskabet tilskriver timingen af amerikanske reposer-kontrakter.

I første kvartal indtægtsførte GE omsætning for 352 vindmøller mod 539 i samme periode året før. Omsætningen i divisionen faldt dog kun 7 pct. til 1,65 mia. dollar, da omsætningen på service og inden for vandenergi steg 25 pct. på årsbasis og dermed kompenserede for de færre afskibninger.

Trods omsætningsnedgangen kunne GE Renewable i første kvartal se sin indtjening stige med 10 pct. til 77 mio. dollar, hvilket ifølge selskabet er drevet af opkøbet af LM Wind, der har danske rødder med afsæt i Lunderskov.

