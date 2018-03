Vestas henter landechef til Rusland fra Siemens

Vindmølleproducenten Vestas har udnævnt Kimal Yusupov til landechef for Rusland, hvor det danske selskab er i gang med at etablere organisationen.

I en pressemeddelelse oplyser Vestas, at det desuden etablerer en lokal salgs- og serviceafdeling i landet. Den nye direktør bliver ansvarlig for at implementere Vestas' tilstedeværelse og indtrængen på det russiske marked.

Kimal Yusupov er uddannet ingeniør, og han kommer fra en stilling hos Siemens, hvor han var ansvarlig for forskellige projekter i Uzbekistan, Ukraine og Grækenland. Derudover har han stået i spidsen for Siemens' vedvarende energidivision i Rusland og Centralasien.

Vestas åbner et konstruktions- og servicekontor i den russiske by Rostov-on-Don, og i øjeblikket er selskabet i gang med at ansætte medarbejdere til afdelingen. I meddelelsen fremgår det, at der sker gode fremskridt i arbejdet med at trænge ind på det russiske marked.

»Vores tilstedeværelse i Rusland inkluderer nu salg- og servicekontorer i Moskva og Rostov-on-Don, og vi er sammen med vores partnere godt på vej mod at etablere en vingefabrik i regionen Ulyanovsk, en montagefabrik til naceller i Nizhny Novgorod-regionen og en tårnfabrik i Rostov-regionen,« siger Nils de Baar, der er direktør for Vestas Nord- og Centraleuropa, i meddelelsen.

Vestas blev i sommer udpeget som leverandør af vindmøller i en stor rammeaftale i Rusland, og i november fik selskabet den første ordre i landet.

Dengang landede Vestas en bestilling på 14 vindmøller med en samlet kapacitet på 50 megawatt (MW), oplyste den danske vindmølleproducent i en pressemeddelelse.

Rammeaftalen blev indgået med finske Fortum og russiske Rusnano og går op til 1000 MW. Den blev annonceret i juni, og en del af aftalen var, at Vestas skulle etablere lokal produktion i Rusland.