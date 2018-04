Vestas bliver favoriseret og får anbefalingen »køb« af finanshus

Sammenlignet med de nærmeste konkurrenter ser vindmølleproducenten Vestas mest attraktiv ud, og derfor har finanshuset Value Investment Principals valgt at indlede dækning af aktien med anbefalingen »køb« og et kursmål på 565 kr.

Dermed lægger Value Investment Principals sig i det kor af finanshuse, som har et positivt syn på den danske vindmølleaktie. Således anbefaler 18 ud af de 24 finanshuse, der følger selskabet ifølge Bloomberg, således »køb«, mens fire anbefaler »hold«, og blot to anbefaler »sælg«.

»Vi har holdt øje med sektoren og Vestas-aktien gennem et stykke tid, og vi er særligt optaget af de auktionsbaserede systemer, som bestemmer afregningspriserne på elektricitet,« siger Vijay Lohia, der er analysechef hos Value Investment Principals.

Systemet har ganske vist været med til at presse priserne i sektoren og derved påvirke vindmølleselskabernes marginer, men det betyder ikke, at det kun har været til skade for producenterne.

»Vi mener, at det er en forklædt velsignelse, fordi på grund af de her auktionsbaserede prisansættelser er prisen på vind faldet yderligere. Og det gør, at der i mange markeder verden over er kommet en større grund til at investere i vedvarende energi frem for konventionel energi.«

»Vi vurderer, at det er en meget positiv udvikling, som vil bidrage positivt til den største spiller i sektoren,« siger Vijay Lohia med henvisning til Vestas.

HANDLES MED RABAT I FORHOLD TIL KONKURRENTER

Inden Value Investment Principals besluttede sig for at indlede dækning af Vestas-aktien, havde finanshuset forinden kigget de forskellige selskaber i sektoren efter i sømmene. Vestas-konkurrenter som Siemens Gamesa, Nordex og Senvion var dog ikke lige så attraktive, hvis det står til Vijay Lohia og kollegerne.

»Hvis man sammenligner de enkelte selskabers værdiansættelse, så er Vestas lige nu den billigste af dem målt på både P/E og EV/EBITDA.2

»Så vi taler faktisk om en højkvalitets markedsleder med en global markedsandel på 17 pct., der bliver handlet med en rabat i forhold til sine nærmeste konkurrenter. Og det er en af årsagerne til, at vi favoriserer Vestas over de andre,« forklarer han.

I et generelt let positivt markedet stiger Vestas-aktien fredag formiddag 1,2 pct. til 417,40 kr. På den måde bevæger selskabet sig lidt væk fra torsdagens niveau, som var det laveste i to måneder.