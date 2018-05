Vestas betaler lige nu prisen for fremtidig vækst i vindenergi

»Prispres er godt, fordi det på den lange bane gør vindenergi billig, og der vil derfor være en større kage at deles om i branchen. Men nu og her gør det ondt,« siger chefaktianalytiker om prispres i første kvartal for Vestas. Scanpix/Henning Bagger/arkiv

Det gør ondt nu og her på den danske vindmøllegigant Vestas, at priserne på vindenergi er faldet støt over de seneste år.

Det seneste regnskab fra Vestas vidner om faldende omsætning og indtjening. Men udviklingen vil på den lange bane komme Vestas til gode, siger Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker i Alm. Brand.

»Prispres er godt, fordi det på den lange bane gør vindenergi billig, og der vil derfor være en større kage at deles om i branchen. Men nu og her gør det ondt,« siger han.

Teknologisk fremskridt og effektiviseringer i branchen samt hård konkurrence har de senere år gjort vindmøller billigere.

Det har samtidig mindsket behovet for statstilskud til den grønne energiform, der inden for en meget nær fremtid på egen hånd kan konkurrere med andre energiformer som kul og gas, siger Vestas-analytikeren.

»På et tidspunkt når vi et punkt, hvor vindenergi ikke har brug for politikerne. Det er simpelthen det bedste og mest økonomiske alternativ,« siger Michael Friis Jørgensen.

»Det er sket med kæmpe hastighed de seneste år, hvor priserne er faldet 20 procent i branchen. Den er blevet enormt konkurrencedygtig i forhold til de sorte energiformer. Dermed vil energimikset - altså forholdet mellem kul, gas, sol og vindenergi - ændre sig.«

Michael Friis Jørgensen forklarer, at billigere priser vil gøre vindenergi mere tilgængelig, og derfor vil selskaber som Vestas få mere at lave.

I årets første tre måneder omsatte Vestas for knap 1,7 milliarder euro. Det er et fald på ti procent i forhold til sidste år.

Det gav et resultat før skat på 137 millioner euro mod 214 millioner euro efter første kvartal 2017.

Topchefen i Vestas, Anders Runevad, fremhæver selv prispres i branchen som årsag til tilbagegangen.

Regnskabet er en skuffelse, fordi Vestas ikke har leveret så mange vindmøller, som markedet havde forventet, siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der også følger Vestas tæt.

Jacob Pedersen fremhæver dog, at priserne på vindmøller ikke falder i samme tempo som tidligere. Det viser også et regnskab fra konkurrenten Siemens Gamesa fredag.

»Det er fortsat et hårdt marked, men priserne er ikke længere en kraftigt nedadgående spiral, og det er alt andet lige positivt,« siger han til Ritzau Finans.