Vestager gransker om tyskere blokerer for dansk elektricitet

Mens de fleste godt har lagt mærke til grænsebommene på hovedvejene mellem Danmark og Tyskland, er det en helt anden form for grænse, som man bander over i den danske energiverden.

Eksportkablet, der forbinder Danmark med vores sydlige nabo har nemlig i årevis været grund til frustration blandt danske energiselskaber, fordi udnyttelsesgraden bare et faldet og faldet, hvilket gør det svært at for eksempel at sælge vindmøllestrøm til Tyskland, når vinden rigtig blæser.

Sidste år blev blot 11 pct. af eksportkapaciteten udnyttet ifølge det statslige Energinet.dk, og spørger man i danske energikredse skal årsagen til problemet findes hos den tyske netoperatør TenneT. Interesseorganisationen Dansk Energi mener, at TenneT begrænser importen fra Danmark for at løse sine egne netproblemer længere nede i Tyskland, hvilket ifølge Dansk Energi har kostet nordiske energiproducenter 300 mio. kroner om året, og nu er EU-kommissionen gået ind i sagen.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager skriver i en pressemeddelelse, at hendes kontor har igangsat en undersøgelse af TenneT for at finde ud af, om den tyske operatør forbryder sig mod EUs monopollovgivning.

»Energi gør flyde frit i Europa, så elektricitet produceret med en vindmølle i ét land kan nå frem til forbrugerne i et andet land. Vores undersøgelse af TenneT er en del af vores bestræbelser for at sikre, at elnet-operatørerne ikke ubegrundet begrænser den frie strøm af elektricitet mellem medlemsstater til skade for europæiske energiforbrugere. Det er essentielt at sikre at elektricitetsinterconnectorer forbliver fuldt åbne for grænseoverskridende handel for at sikre vores overordnede målsætning om et effektivt, bæredygtigt og konkurrencepræget energimarked,« siger Margrethe Vestager i pressemeddelelsen.

Energy should flow freely in Europe - so that electricity produced by windmills in one country can reach consumers in another. We open investigation to see if German grid operator TenneT limit capacity in anti competitive way https://t.co/x4gDDXDiLl — Margrethe Vestager (@vestager) 19. marts 2018

Interne vanskelligheder

Ifølge Henrik Madsen, der er professor på DTU, bunder problemerne ved den danske grænse i, at tyskerne har massive interne problemer med at transportere strøm.

»Tyskland har et stort problem i forhold til transmissionen fra Nord- til Sydtyskland. Det gør, at danske producenter ikke kan komme af med vindenergi. Tyskland har udbygget med store mængder vindenergi, og da det blæser samtidigt i Danmark og Nordtyskland, kan vi ikke komme af med elektriciteten,« siger Henrik Madsen.

Brian Vad Mathiesen, der er professor ved Aalborg Universitet, har blandt andet siddet i en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen, der havde til opgave at se på de eksisterende elforbindelser mellem EU-landene. Ifølge Aalborg-professorer, er der tydelige problemer flere steder i Europa, men en af de største er Tyskland.

»Humlen i problemstillingen er, at når vi gerne vil eksportere til Tyskland, så er man i visse tilfælde ikke interesseret i at importere, fordi man har så store problemer med at håndtere sol og vind internt i landet. Der er en vanvittig høj kapacitet af vedvarende energi i nord, men koblingen til syd er ikke særlig stærk,« siger Brian Vad Mathiesen, »I lyset af det arbejde, jeg var med til at lave for kommissionen, synes jeg, det er rigtig godt at se på, hvordan de eksisterende forbindelser bliver brugt. Samfundet er med til at betale for infrastrukturen, og derfor er det pine og død nødvendigt, at vi er i stand til at bruge markedet optimalt.«

TenneT skriver i en pressemeddelse vedrørernde kommissionens undersøgelse, at der har været en god dialog mellem selskabet og kommissionen, samt at man har indleveret en række konkrete løsningsforslag til kommissionen mandag. TenneT skriver desuden, at matematikken bag kapacitetsallokeringerne i Europa er de samme på tværs af alle lande, og at EUs afgørelse i sagen om den dansk-tyske grænse kan danne præcedens på tværs af unionen.