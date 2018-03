Vattenfall løb med hollandsk havvindpark uden statsstøtte

Det er den første auktion på havvind uden statsstøtte - og danske Ørsted fravalgte at byde på auktionen, da man i energikoncernen ikke mente, at betingelserne var gode nok til at kunne skabe værdi for selskabet og dermed aktionærerne.

»Vi ville kun byde, hvis vi kunne skabe værdi, og vi har konkluderet, at det ville blive svært, og det er selvfølgelig først og fremmest, fordi den første del af auktionen var uden støtte,« sagde Ørsteds hollandske landechef, Jasper Vis, i december.

Men det fik ikke konkurrenterne til at holde sig tilbage - og det blev altså svenskerne, der løb med udbuddet.

»Vattenfall planlægger nu at fortsætte udviklingen af vindkraftparken, der har en total kapacitet på 700-750 megawatt (MW),« skriver det svenske selskab i en fondsbørsmeddelelse.

Vattenfall har tidligere fortalt, at selskabet ventes at investere 13 mia. svenske kroner i i vindkraft i år og til næste år.

»Holland er et vigtigt marked for os, og vi får nu mulighed for at bygge vores anden havbaserede vindpark der,« siger Magnus Hall, administrerende direktør i Vattenfall, i meddelelsen.

Efter planen skal havvindmølleparken Hollandse Kust Zuid være i drift i løbet af fem år. Den ligger omkring 22 kilometer ud fra den hollandske kyst.