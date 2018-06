Vattenfall-chef: Det er vigtigt for os ikke at miste fokus i Europa

»Det interessante ved det europæiske marked er, at det med målet om 32 pct. vedvarende energi bliver det stadigt største marked. Også når vi når hen i slutningen af 2020«, siger Michael Simmelsgaard, der er direktør for Vattenfalls havvindmølleforretning, til Ritzau Finans.

»I hvert fald hvis man tager Kina væk, der ved man aldrig, hvad der sker. Men i den resterende del er det min vurdering, at langt størstedelen af markedet stadig vil være i Europa på det tidspunkt,« fortsætter han.

Vattenfalls nuværende fem hovedmarkeder for vind er Sverige, Danmark, Storbritannien, Holland og Tyskland, og det er også de markeder, der i i fremtiden vil være de helt store for det svenske selskab.

FRANKRIG OG POLEN KAN VÆRE NYE VÆKSTMARKEDER

Men Vattenfall har også nye markeder i kikkerten - og her fremhæver direktøren især Frankrig og Polen som interessante områder.

»Når først der kommer hul på Frankrig, så bliver det virkelig spændende. Der kommer også en stor del i Baltikum på et tidspunkt. Fra projekter i Polen har vi også et naturligt link op til Sverige«, siger Michael Simmelsgaard og tilføjer, at det er en klar plan at få fodfæste i Frankrig, mens selskabet »formentligt« også vil gå ind i et eller flere baltiske lande.

Energikoncernen, der blandt andet konkurrerer med danske Ørsted, annoncerede tidligere på året, at det har indgået en alliance med to andre selskaber om at byde ind i et fransk havvindudbud for projekter på 250-750 megawatt.

Det endelige resultat ventes at komme i løbet af de sidste seks måneder af 2018, og det er bestemt ikke planen, at det er det eneste franske udbud, som Vattenfall vil deltage i.

»Jeg vil da gerne se 10 gigawatt i Frankrig. De fleste skønner, at der vil være udbud af omkring 7 gigawatt inden 2030, og det har været nok for os til at overveje at gå ind på markedet. Vi vil gerne selv have et par af de gigawatt i Frankrig, inden vi når 2030,« siger Michael Simmelsgaard.

INGEN KONKRETE PLANER I TAIWAN ELLER USA

De seneste år har det europæiske marked været præget af en mere intens konkurrence mellem udviklerne, og sidste år blev der indgivet rekordlave bud i auktioner og udbudsrunder for havvind i lande som Holland, Storbritannien og Tyskland.

Det har også fået spillere som Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners til at se på mulighederne for at udvide i Taiwan og USA, hvor projekterne ventes at kunne få en noget bedre afkastgrad end de europæiske. Det er dog ikke noget, der lokker Vattenfall til at slå til i de nye markeder på nuværende tidspunkt.

»Det er et meget konkurrencemæssigt hårdt marked i Europa, og man skal være skarp til det, man laver. Og jeg er helt sikker på, at afkastgraden er bedre i Taiwan, men det ville også være helt urimeligt andet, da der er en helt anden risikoprofil«, siger direktøren.

Michael Simmelsgaard erkender også, at der er interessante aspekter i de to nye markeder, men han er overbevist om, at det, der skal drive industrien de næste 10 år, fortsat vil være Europa.

»Min holdning er, at man så skal beslutte sig for, om man vil fokusere på størst profitmarginer, eller at man accepterer, at man er god til stor volumen og cost out.«

»Det er rigtigt vigtigt for os, at vi ikke taber fokus på det europæiske marked. Men at sige at vi aldrig vil gå ind i Taiwan eller USA, det vil være en tosset tanke. Der er også et marked efter 2030, så det vil være på den længere bane, siger Vattenfalls havvinddirektør, der slår fast, at der på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer er om at søge mod de markeder.«

At gå ind på helt nye markeder er også forbundet med stor risiko, og det fører blandt andet store opstartsomkostninger og potentielt også dyre lærepenge med sig, når havvindmølleindustrien skal etablere sig her.

»Det er der nogen, der er rigtig gode til, og det er vi villige til at lade dem gøre. Når der så for alvor kommer volumen, kan vi se nærmere på det, men vi har ikke nogen konkrete planer lige nu. Det er ikke vores kernekompetence at gå ind og hurtigt ud igen,« siger Michael Simmelsgaard.

Ved udgangen af første kvartal 2018 havde Vattenfall en installeret vindmøllekapacitet på samlet 2769 megawatt. Heraf stod havvind for 1613 megawatt, mens landvind stod for 1156 megawatt.

/ritzau/FINANS