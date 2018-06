Tre havvindparker i spil i ny energiaftale

Det begynder at stramme til, hvis regeringen skal lande en energiaftale inden sommerferien.

Det er formentlig derfor, finansminister Kristian Jensen (V) nu åbner for, at der i perioden fra 2020 til 2030 kan opføres tre havvindmølleparker i Danmark.

I regeringens oprindelige energiudspil var der kun lagt op til en enkelt af slagsen med en kapacitet på 800 megawatt, og så ville man i 2022 tage stilling til, om der skulle opføres flere.

Men nu er man altså klar til at garantere tre parker i et forsøg på at komme en række partier i rød blok i møde.

De har - i øvrigt sammen med regeringspartiet Konservative - efterlyst garantier for mere vedvarende energi i aftalen.

- Hvis man skal nå en aftale, skal man være i stand til at imødekomme nogle af de ønsker, de andre partier har.

- Jeg tror, at vi har gode muligheder for at lande en bred energiaftale, som er ambitiøs, og som understøtter den retning i en grøn omstilling, som regeringen har lagt frem fra starten af, siger finansministeren på vej ind i forhandlingslokalet.

En anden knast har været finansieringen af aftalen. Regeringens udspil indeholdt en markant sænkning af afgiften på strøm, som skulle finansieres ved at tage fra det såkaldte finanspolitiske råderum.

Det fik Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet til at slå bremserne i, men her har regeringen også rykket sig.

- Jeg har et tilbud med, som vil dække både en lavere afgift og en mere ambitiøs omstilling af dansk energi, end det regeringen spillede ud med.

- Vi trækker stort set ikke fra det øvrige råderum, som nogen mener, skal være reserveret fuldt ud til velfærdsydelser, siger Kristian Jensen.

Der er ikke sat nogen bagkant på onsdagens forhandlinger, men der er også sat tid af til nye møder torsdag.

/ritzau/