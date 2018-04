Sydbank om Ørsted: God vind gav godt kvartal - auktioner bliver afgørende

»Der kommer rigtig mange datapunkter på Ørsted over de kommende måneder, som er mere afgørende for, at 2018 bliver en succes for selskabet. Det handler mere om at få hul på nye markeder som USA og Taiwan, end at drifte den forretning, som man har i dag,« siger Morten Imsgard.

Det vurderer aktieanalytiker i Sydbank Morten Imsgard.

»De er kommet godt i gang med året, det er drevet af god produktion fra havmølleparkerne. Deres igangsættelse af nye parker forløber godt, det løfter produktionen betydeligt, samtidig med vindforholdene har løftet produktionen,« siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.

Ørsted har fået flere indtægter fra nogle af partnerskaberne, som selskabet har solgt partnerskaber til. Og timingen af de indtægter gør, at indtjeningen i vinddivisionen slår forventningerne i markedet, vurderer Morten Imsgard.

Ørsted har løftet forventningerne til den tungeste division, Distribution & Costumer Solutions, efter at selskabet har genforhandlet en gaskontrakt, der har givet en betydelig engangsbetaling. Forventningen til driftsoverskuddet før skat, renter samt af- og nedskrivninger (EBITDA) lyder på "lavere", hvor det før var "signifikant lavere", fremgår det af regnskabet for første kvartal.

NYE MARKEDER AFGØRENDE FOR FREMTIDEN

Ørsted står overfor nogle vigtige afgørelser af auktioner specielt i USA og Taiwan. Den nuværende drift går godt, men fremadrettet bliver det afgørende for Ørsted, at resultaterne falder ud til selskabets fordel, vurderer Morten Imsgard.

Ørsted står ifølge Morten Imsgard godt til at vinde kontrakter i USA og Taiwan.

»Det er et selskab, der er bedst i industrien til at planlægge, opføre og drifte havvindmølleparker, måske med længder til de andre. Ørsted har klart mest know how at tage med sig på nye markeder,« siger Morten Imsgard.

Han tilføjer, at der er konkurrence og andre elementer, der spiller ind. Budstrategi fra andre selskaber er et af elementerne. Det er ikke altid, at de selskaber der er bedst på papiret, også ender med at vinde kontrakterne, påpeger han.

Ørsted har budt på auktioner i Connecticut og Massachusetts, og det danske selskab er i gang med at etablere sig på markedet i Taiwan.

Ørsted-aktien ligger fra markedets åbning med en stigning på 4 pct. til 405,90 kr.

