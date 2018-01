Stena satser stort på Danmark

Markedet for fragt af olie er faldet efter årsskiftet i Sverige. Det har gjort, at Stena Bulk nu satser stort på at etablere en del af sit rederi i Danmark.

Oliepriserne i Sverige er steget kraftigt. Det er dog gået stik modsat på markedet for fragt af olie, som er startet ud i 2018 med en styrtdyk i indtjeningen for olietankrederierne, heriblandt hos landets største olietankrederi, Stena Bulk.

Det skriver Dagens Industri.

»Tallene for 2017 er endnu ikke klar, men desværre venter vi røde tal, på trods af at vi faktisk lykkedes med at forbedre indtjeningen på mange andre områder takket være succesfulde satsninger på flere licensaftaler, som har øget omkostningseffektiviteten, blandt andet i kemikalie- og vegetabil-oliesektorerne, hvor indtjeningen er forbedret,« siger Erik Hånell, der er vicedirektør i Stena Bulk, til Dagens Industri.

Stena har for nylig opkøbt resten af et fællesejet selskab fra det danske selskab Weco, og Erik Hånell siger til Dagens Industri, at det nu vil indvie et stort kontor i København, der skal håndtere rederiets 50-60 produkttankskibe.

Ifølge Erik Hånell, styres alle de tunge operationer fra Danmark, og hjemme i Sverige handler det først og fremmest om at finde kompetente medarbejdere til nabolandet, der har en bedre maritim klynge og kan sikre kvaliteten på produkttanksegmentet.