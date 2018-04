Statoil overgår forventninger med bidrag fra stigende oliepris

Den norske oliegigant Statoil har leveret bedre end ventet sammenlignet med analytikernes forventninger i første kvartal.

Omsætningen endte på 19,9 mia. dollar, hvor der ifølge estimater indsamlet af Inquiry Financial var ventet en omsætning på 17,8 mia. dollar.

Samtidig landede driftsindtjeningen på 4940 mio. dollar, mens analytikerne havde sat næsen op efter 4550 mio. dollar.

Statoil har ligesom de andre spillere inden for olieindustrien nydt godt af stigende oliepriser, efter at prisen for den sorte råvare dykkede markant for knap fire år siden. I øjeblikket bliver olien dog handlet til noget af det højeste, der er set længe.