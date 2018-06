Råvarer: Oliepriserne falder tilbage efter mere klarhed om Opec-aftale

På mødet enedes parterne om en øge produktionen med 1 mio. tønder om dagen fra 1. juli, men det blev i fredags også nævnt, at der reelt kun var tale om en stigning på 600.000 tønder om dagen.

Den umiddelbare reaktion i fredags var stigende priser, da en produktionsstigning var ventet og den i øvrigt blev betegnet som »beskeden«.

Stigningerne blev udbygget efter dansk børslukketid fredag aften, mens de mandag altså er faldet en del tilbage.

Efter mødet var der noget usikkerhed om, hvor meget den reelle produktionsstigning ville blive, men det gav et pressemøde lørdag mere klarhed om.

Ifølge et notat fra Goldman Sachs vil produktionen således blive øget med fulde 1 mio. tønder om dagen i andet halvår 2018, skriver Reuters.

»Det er en større stigning end præsenteret fredag, selvom målet fortsat er at stabilisere lagrene - og ikke at give en overskydende produktion,« noterer Goldman Sachs ifølge Reuters.

Mandagens prisfald er noget større for den europæiske referenceolie, Brent, end faldet i prisen på den amerikanske WTI-olie stiger.

»Prisen på Brent-olie går igennem en større justering end WTI, fordi Brent relativt set er prissat for højt i forhold til WTI. Opecs upræcise formulering i sin kommunike lægger op til, at der højst sandsynligt var uenigheder i gruppen, og hvis det ikke havde været for den tvetydige aftale, er det en mulighed, at der slet ikke ville have været en aftale,« siger Kim Kwanrae, der er råvareanalytiker hos Samsung Futures, til Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 74,26 dollar mod 74,55 dollar fredag kl. 17. I løbet af fredag aften var prisen dog helt oppe at vende i 75,83 dollar.

Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,40 dollar mod 67,90 dollar fredag eftermiddag, mens prisen sent fredag aften var 69,38 dollar.

Mandag morgen koster en ounce guld endvidere 1267,21 dollar mod 1269,63 dollar fredag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6811 dollar mod 6801 dollar fredag eftermiddag.