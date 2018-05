OW Bunker-direktør får halvandet års fængsel

ARKIVFOTO 2014 af OW Bunker- - Se RB 3/12 2014 12.39 KRIMINAL 10.23 (opdt. 10.37). OW Bunker-direktør anklages for fusk for 800 millioner. En tidligere direktør i OW Bunkers datterselskab tiltales for fusk. Ledelsen i moderselskabet anklages ikke.. (Foto: Kasper Palsnov/Scanpix 2017)

Den tidligere chef for OW Bunkers datterselskab i Singapore Lars Møller er idømt halvandet års fængsel for mandatsvig i Retten i Aalborg. Lars Møller er som den eneste person fra det skandaleramte selskab blevet stillet for retten og tiltalt for groft mandatsvig for 645 mio. kr. Anklagemyndigheden ville have ham idømt fem års fængsel for at holde den enorme kredit til en enkelt kunde i Singapore, Tankoil ude af OW Bunkers bøger. Lars Møller havde kun lov til at yde kredit på ti millioner dollar - altså langt under den kredit, som Tankoil rent faktisk opnåede. Lars Møller overskred dermed grænsen i "ganske betydeligt omfang", hedder det i dommen.

Årsagen til den mildere dom i forhold til anklagemyndighedens krav er, at der ikke er tale om personlig berigelse. I stedet dømmes 44-årige Møller efter en anden paragraf i straffeloven. Den drejer om den, der er skyld i et betydeligt formuetab ved tilsidesættelse af sine pligter. Her er den maksimale straf netop fængsel i halvandet år, og det er altså blevet resultatet, oplyser dommer Niels Toft-Vandborg ved domsafsigelsen. I straffen indgår også, at Lars Møller ikke fremover må deltage i ledelsen af virksomheder i ind- eller udland. Ifølge dommen vidste Lars Møller, at en række handler med OW Bunkers storkunde Tankoil ikke blev bogført. Dermed blev hovedkontoret i Nørresundby ført bag lyset.

Møllers forsvarer Anders Németh udbad sig betænkningstid mht. at anke sagen, skriver Børsen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Kort om OW Bunker-sagen OW Bunker blev købt af kapitalfonden Altor i 2007. Marts 2014 blev selskabet noteret på fondsbørsen. OW Bunker var en af verdens største inden for skibsbrændstof med 600 ansatte i 29 lande. Omsætningen nåede i 2013 op over 90 milliarder kroner. OW Bunker gik konkurs i november 2014 efter knap otte måneder som børsnoteret selskab.

Den store kredit til Tankoil fik skæbnesvanger betydning for OW Bunkers krak. Det viste sig nemlig, at Tankoil ikke kunne betale, hvad selskabet skyldte til den danske oliehndelsvirksomhed, som på nogenlunde samme tid led et voldsomt tab på 150 mio. dollars på fejlslagen spekulation i olieprisudviklingen. Spekulationen og Tankoils enorme gæld til OW Bunker blev de to bærende bjælker i OW Bunkers skandaløse konkurs i november 2014 mindre end otte måneder efter børsnoteringen i foråret, hvor OW Bunker blev prissat til en værdi af mere end fem milliarder kr.

Straffesagen mod OW Bunkers tidligere direktør for datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore, Lars Møller, er den foreløbige kulmination på en af danmarkshistoriens største børsskandaler. Mere end tre år er gået, siden olievirksomheden sensationelt gik konkurs, og skandalen er stadig karakteriseret af ubesvarede spørgsmål og modsatrettede forklaringer, som er blevet rullet op i retten. Olievirksomheden blev børsnoteret i 2014, men gik konkurs samme år efter få måneder på børsen. OW Bunker har siden trukket en hale af dramatiske afsløringer om enorme gældsbjerge og hemmelig oliespekulation efter sig.

Lars Møller og hans advokater har under retssagen i byretten i Aalborg hele tiden afvist, at han har gjort noget ulovligt - tværtimod han blev gjort til syndebuk af OW Bunker-ledelsen, som valgte at tage kommercielle risici med åbne øjne. Under retssagen i Aalborg blev der da også sået tvivl om, hvorvidt Lars Møller ene mand havde stået for det enorme udlån til Tankol uden, at nogen fra ledelsen i Aalborg kendte til den. Hans advokater Arvid Andersen og Anders Németh har fremlagt en række mails og anden dokumentation, som viser, at mange i oliehandelsselskabets danske hovedkvarter har kendt til det voldsomme træk på kassekreditten og de store renteindtægter i OW Bunkers datterselskab i Singapore, Dynamic Oil Trading. Ligeledes blev der rutinemæssigt rundsendt opgørelser over Tankoils store og overforfaldne gæld internt i OW Bunker.

Lars Møller bor i Singapore, men har deltaget i retsmøderne i Nordjylland. Han var ikke til stede i Aalborg ved dommens afsigelse onsdag middag, men hans ene forsvarer Arvid Andersen har overfor Børsen understreget, at Møller vil komme hjem til Danmark for at afsone sin straf, hvis han dømmes.

Dommer Niels Toft-Vandborg fra Retten i Aalborg har formentlig vejet sine ord på en guldvægt, da han skrev dommen. OW Bunkers konkurs i 2014 har nemlig udløst et juridisk efterspil, hvor en række kreditorer og investorer har rejst erstatningskrav for milliarder, og kreditorerne og deres advokater vil læse dommen med lup. De mange oplysninger om, hvem der vidste hvad om den enorme og overforfaldne kredit til og renteindtægter fra én enkelt af OW Bunkers kunder, som er blevet rullet op i retssagen mod Lars Møller, kan nemlig få betyding for udfaldet af de kommende erstatningssager. Den største sag er rejst af konkursboet efter OW Bunker, som har stævnet kapitalfonden Altor, revisionshuset Deloitte og OW Bunkers tidligere ledelse for 2,2 milliarder kr.