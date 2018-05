Ørsted vinder kæmpe konkurrencesag med potentiel milliarderstatning

Den store Elsam-sag, der potentielt kan koste Ørsted flere milliarder kroner, har kørt i over et årti. I dag tog Vestre Landsret som den fjerde instans stilling til sagen.

Fjerde gang er åbenbart lykkens gang for energiselskabet Ørsted, der netop har fået medhold i Vestre Landsret i den enorme Elsam-sag. Sagen drejer sig kort fortalt om, at Elsam, som sidenhen er blevet fusioneret ind i Ørsted, skulle have misbrugt sin dominerende markedsposition i Vestdanmark til at manipulere elpriser i midten af 00erne.

Konkurrencemyndighederne har ved to lejligheder sagt, at Elsam havde manipuleret markedet, ligesom Sø- og Handelsretten i en efterfølgende retssag gav Konkurrencemyndighederne ret i, at deres kendelse var rigtig. Den seneste dom er fra 2016, og den valgte Ørsted at anke til Vestre Landsret, som altså har dømt imod konkurrencemyndighederne.

»Det er anført i landsrettens begrundelse, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har påvist, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006,« skriver Vestre Landsret i sin begrundelse, der altså går imod en tidligere afgørelse fra Sø- og Handelsretten.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta: Her er Elsam-sagen Elsam-sagerne handler om markedsmisbrug i perioden 2003-2006 i det jysk-fynske energiselskab Elsam, der blev overtaget af DONG Energy (nu Ørsted) i midten af 2006. Konkurrencemyndighederne har ved flere instanser afsagt kendelser, der siger, at Elsam udnyttede sin dominerende markedsposition til at påvirke elpriserne i det vestlige Danmark. Konkurrencemyndighedernes seneste kendelse er fra 2008, men Ørsted trak myndigheden i Sø- og Handelsretten for at få omstødt kendelsen. I august 2016 dømte Sø- og Handelsretten til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fordel. Ørsted var dog ikke enig i dommen, og derfor ankede selskabet afgørelsen til Vestre Landsret. Parallelt med sagen mellem Konkurrencemyndighederne og Ørsted har en række tidligere Elsam-kunder rejst et erstatsningskrav mod Ørsted på 4,4 milliarder kroner plus renter. Dette krav beløber sig nu i over otte milliarder kroner og stiger med cirka en million om dagen. Bag kravet står 1.100 Elsam-kunder med OK, Scan Energi og Energi Danmark i spidsen. Ørsted har afsat 298 mio. kroner plus renter til sagen. Ved kapitaludvidelsen i Ørsted fik de nye aktionærer heriblandt ATP, PFA og Goldman Sachs, stillet en garanti for, at Elsam-sagerne i sidste ende ikke ville koste Ørsted mere end 448 mio. kroner, denne garanti udløb dog i forbindelse med Ørsteds børsnotering.

Afgørelsen har været afventet med spænding, fordi der sideløbende med striden mellem Ørsted og konkurrencemyndighederne kører en erstatsningssag, som over 1.000 tidligere kunder i Elsam har anlagt mod energiselskabet. Erstatningskravet var oprindeligt på 4,4 milliarder kroner, men da der sidenhen er løbet mange renter på det søgsmål, lyder det i dag på over otte milliarder kroner.

Konkurrencenævnet skal desuden betale sagsomkostninger til Ørsted fra begge retsindstanser, hvilket beløber sig i mere end seks mio. kroner. Det dækker dog næppe de udgifter, som Ørsted reelt har haft. DR har i hvert fald tidligere skrevet, at Ørsted har brugt 75 mio. kr. på advokatsalærer i forbindelse med sagen.

Da sagen med dommen i Vestre Landsret er der taget stilling i to instanser, og derfor skal Konkurrencenævnet ansøge i processbevillingsnævnet, hvis man ønsker at anke sagen til Højesteret.