Ørsted-udfordrer satser på flydende havvindmøller med ny partner i USA

Den danske infrastrukturfond Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har slået sig sammen med den amerikanske udvikler Magellan Wind om at udvikle flydende havvindmølleprojekter i USA.

Partnerskabet drejer sig om udviklingen, der er i det tidlige stadie, af en portefølje af flydende havvindmøller til særligt kysten ved staten Californien - men også andre steder i USA, skriver branchemediet Recharge News.

Og der kan blive tale om projekter i en både stor og mindre skala, men der nævnes på nuværende tidspunkt ikke nogle konkrete projekter.

»Vi ser et markant potentiale for offshore-vind i Californien, da staten har sat meget ambitiøse mål for vedvarende energi,« siger Michael Hannibal, der er partner hos CIP, ifølge mediet.

CIP og Magellan Wind vil bruge Tetraspar havvindmøllefundamenter, som er opfundet af danskeren Henrik Stiesdal, der tidligere var teknologichef for Siemens. Han vil desuden fungere som rådgiver på udviklingsarbejdet, fremgår det af en pressemeddelelse.

CIP, der konkurrerer med danske Ørsted på markedet for havvindmøller i blandt andet USA og Taiwan, kunne for to uger siden annoncere, at den havde haft succes i en udbudsrunde for havvind i den amerikanske stat Massachusetts, hvor CIP havde budt ind sammen med partneren Avangrid Renewables.

Konsortiet går under navnet Vineyard Wind, og det løb med hele puljen i udbudsrunden i Massachusetts, hvor konsortiets havvindmølleprojekt på 800 megawatt (MW) i staten gik videre til kontraktforhandlingerne.

/ritzau/FINANS