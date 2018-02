Ørsted-topchef: Vil se efter opkøb inden for sol, lagring og landvind

Samtidig holder selskabet øje med markedet for landvind, og alle tre områder kan blive en større del af energiselskabets forretning i løbet af de kommende år. Det fortæller Henrik Poulsen, der er administrerende direktør.

»Vi er i en situation, hvor den grønne omstilling giver os rigtig mange vækstmuligheder, og vi ser også nogle muligheder for at tage de kompetencer, vi har opbygget inden for blandt andet havvind, og overføre dem til andre vedvarende energiteknologier.«

»Vi er i gang med at kigge nærmere på lagring, sol og landvind, hvor vi kan komme ind og skabe værdi. Det kan vi gøre organisk ved at overtage projekter, bygge dem og drifte dem, men vi kan også gøre det ved at købe op inden for de pågældende områder,« siger han til Ritzau Finans.

Topchefen fortæller, at Ørsted holder døren åben for begge muligheder, hvis noget interessant inden for lagring, sol eller vind skulle dukke op. I årsregnskabet, der landede torsdag morgen, oplyser selskabet også, at det vil overveje fokuserede opkøb, hvis de er strategisk relevante og kan skabe værdi. Derfor er det også noget, som selskabet aktivt vil opsøge.

»Det vil det være, ja. Vi vil gå ud i markedet og se, om der er interessante muligheder i markedet inden for de her områder,« siger han.

»Jeg kan ikke blive mere konkret. Det vil blive alt for spekulativt, men der ligger i det, at vi er gået i gang med at kigge på de her områder, og hvad det fører til, vil være for tidligt at gisne om, men vi vil formentligt blive klogere i løbet af de næste 12-18 måneder,« fortsætter Henrik Poulsen.

Det fremgår af regnskabet, at vækstinitiativerne inden for sol, lagring og landvind fortsat er i en tidlig fase, og de forventes derfor ikke at have en væsentligt betydning på kort sigt.

»Men vi udforsker dem som langsigtede vækstoptioner,« står der i torsdagens regnskab.

I øjeblikket har Ørsted, der tidligere var kendt som Dong Energy, tre forretningsområder. Vindforretningen, el- og varmeproduktion på kraftvarmeværker og divisionen Distribution & Costumer Solutions, der står for at distribuere el, olie og gas ind til land og for at få strømmen ud til elkunderne.

Tidligere gjorde selskabet også forretning inden for olie og gas, men den division blev solgt fra sidste år til det schweiziske selskab Ineos, der beskæftiger sig med kemi- og plastikbranchen.

Efterfølgende skiftede selskabet navn til Ørsted fra Dong Energy for at understrege ambitionen om at blive et grønt energiselskab, og i dag har selskabet et mål om, at mindst 95 pct. af den el og varme, det producerer, skal være grøn i 2023.