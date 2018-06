Ørsted sætter milliardstor elforretning til salg

Udsalget fortsætter i den danske energikæmpe Ørsted, der de seneste fem år har solgt forretningsområder for ikke mindre end 25 mia. kr. I en koncernmeddelelse har Ørsted netop meddelt, at man nu sætter tre forretningsdele til salg i form af den danske eldistributionsforretning, privatkundeforretningen for el og gas samt forretningen for udendørsbelysning. I 2017 udgjorde de tre områder 1,3 milliarder kroner af Ørsteds driftsindtjening og 6,7 milliarder kroner af den investerede kapital.

»Set i lyset af Ørsteds strategiske udvikling i retning mod at blive en globalt førende virksomhed inden for grøn energi, har Ørsteds bestyrelse og koncernledelse foretaget en strategisk gennemgang af koncernens downstream-forretning,« oplyser Ørsted i en meddelelse.

Eldistributionsforretningen – i datterselskabet Radius – har cirka en million elnetkunder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Kunderne forsynes via et elnet på cirka 19.000 km. I privatkundeforretningen sælges el til cirka 733.000 elkunder og gas til cirka 91.000 gaskunder, samt gasfyrsservice til cirka 40.000 kunder.

Hyrer storbank til salg

Ifølge Ørsted udgør den danske eldistributions- og privatkundeforretning ikke en afsætningskanal, der kan understøtte koncernens langsigtede, globale vækst inden for vedvarende energi. Selskabets fortsat markante investeringer i grøn energi betyder samtidig, at den danske eldistributions- og privatkundeforretning vil få stadig mindre strategisk og finansiel betydning i forhold til Ørsteds voksende internationale forretning inden for grøn energi.

Forretningen for udendørsbelysning, der ligeledes sættes til salg, driver og vedligeholder cirka 160.000 gadelamper i 15 sjællandske kommuner.

Ørsted har hyret Danske Bank som rådgiver i forbindelse med salgsprocessen. Bestyrelsen forventes at træffe beslutning om et eventuelt salg af disse forretningsområder inden udgangen af første halvår 2019.

Frasalg efter frasalg

Dagens nyhed kommer efter en årrække, hvor Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, har frasolgt stort og småt fra det DONG Energy, som han overtog styringen af i 2012. Væk er olie- og gasforretningen, landvindmøller, gaskraftværker, vandkraftværker og rørledninger, så Ørsted nu fokuserer benhårdt på den danske lukrative forretning for havvindmøller - med biomasseværker på andenviolin. Sammenlagt har Ørsted frasogt aktiver for 25 mia. kr., siden Henrik Poulsen overtog styringen af energiselskabet.

Energikæmpen fastholder forventningerne til regnskabsåret 2018.