Ørsted opjusterer sine indtjeningsforventninger til hele 2018

Ørsted opjusterer forventningerne til 2018. Energiselskabet venter nu i 2018 et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 12,5-13,5 mia. kr. for de fortsættende aktiviteter, skriver Ørsted i sit kvartalsregnskab torsdag. Tidligere ventede Ørsted et driftsoverskud 12-13 mia. kr. for de fortsættende aktiviteter.

Ørsted kom igennem første kvartal af 2018 med en højere indtjening end i samme kvartal året forinden, hvor flere nye vindmølleparker i drift trækker overskuddet op.



Januar, februar og marts gav i år et driftsoverskud før af- og nedskrivning, EBITDA, på 5519 mio. kr., viser torsdagens regnskab for første kvartal. I samme periode af 2017 lød EBITDA-indtjeningen på 3288 mio. kr.



På toplinjen præsterede Ørsted en omsætning på 19.808 mio. kr. Den post landede på 16.497 mio. kr. i første kvartal året forinden.



Nettooverskuddet var på 3032 mio. kr. for de fortsættende aktiviteter, der dermed ikke omfatter olie- og gasforretningen, der er blevet solgt. Til sammenligning landede nettooverskuddet for de fortsættende aktiviteter i samme periode for et år siden på 1214 mio. kr.



- Vi har haft en stærk start på året med en god indtjening fra havvindforretningen, hvor EBITDA næsten blev fordoblet i forhold til 1. kvartal 2017, siger administrerende direktør Henrik Poulsen i en kommentar til regnskabet.



- Som følge af en driftsmæssig stærk start på året og et positivt udfald af en voldgift om en gaskøbskontrakt har vi forhøjet vores forventninger til EBITDA med 0,5 mia. kr. til 12,5-13,5 mia. kr., siger han.