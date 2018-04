Ørsted klar til at entrere Asien efter taiwansk ok

»Det næste skridt for Ørsteds projekter bliver at opnå byggetilladelse samt at underskrive en elkøbsaftale med Taipower og dermed fastlægge afregningsprisen.«

Det danske energiselskab Ørsted, tidligere Dong, har vundet retten til at tilslutte 900 megawatt havvind til elnettet i Taiwan.

Her har selskabet budt ind med de store projekter ud for den taiwanske kyst ved Changhua County.

Det oplyser selskabet mandag morgen, efter at myndighederne i Taiwan har offentliggjort resultatet af en tildelingsrunde for netallokeringen.

»Det næste skridt for Ørsteds projekter bliver at opnå byggetilladelse samt at underskrive en elkøbsaftale med Taipower og dermed fastlægge afregningsprisen.«

»Projekterne forventes opført i 2021, under forudsætning af at Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning,« fremgår det af en meddelelse mandag.

Energiselskabet fik i februar i år den endelige godkendelse fra det taiwanske agentur for miljøbeskyttelse til at opføre de fire havvindmølleprojekter i Taiwan.

»Det, der er afgørende for Ørsted i år, er, at komme ind i USA og Taiwan. Og nu ser det ud til, at man har fået åbnet en dør i Taiwan, der er stor nok til, at man kan komme ind på det marked.«

»Det er positivt og væsentligt for de vækstmuligheder, selskabet står over for, og for risikospredningen, der betyder, at man ikke er ligeså afhængig af Europa, hvor konkurrencen er blevet noget hårdere,« siger Ørsted-analytiker hos Sydbank Morten Imsgard til Ritzau Finans.

Energiselskabet, der tidligere var kendt som Dong Energy, har allerede indgået flere aftaler med lokale selskaber om udviklingen af projekterne i Taiwan.

Ørsted har de seneste år arbejdet for at etablere sig i Taiwan, der sidste år hævede målet for havvind fra 3,5 til 5,5 gigawatt i 2025.

I april 2016 oplyste selskabet, at det ville etablere et kontor i Taiwan for at undersøge mulighederne inden for vindenergi.

I januar sidste år indgik selskabet desuden en aftale om at købe 35 procent af det taiwanske havvindprojekt Formosa I ud for Maoli County fra den lokale udvikler Swancor Renewable.