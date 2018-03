Ørsted indgår partnerskab med legendarisk baseball-klub

Siger navnene Mitch Moreland, Andrew Benintendi og Rafael Devers dig noget? Svaret er formentlig nej, for i modsætning til basketball og amerikansk fodbold har baseball aldrig rigtig slået en tone an i Danmark. Men den nævnte trio er altså baseball-spillere, og kommer man fra østkystbyen Boston, er de formentlig meget mere end det.

Det lokale baseball-hold Boston Red Sox er nemlig ikoniske som få, og der er garanti for, at deres hjemmebane, Fenway Park, optræder i enhver byguide til Boston med respekt for sig selv. Og nu kommer Red Sox snart til at blive forbundet med et dansk selskab.

Det er energiselskabet Ørsted, der netop har indgået et partnerskab med Boston Red Sox om at blive klubbens bæredygtighedspartner. Ørsted har sendt en meddelelse ud om samarbejdet, men det er uklart, hvad det tidligere DONG egentlig skal bringe til bordet hos baseball-klubben. Underdirektør hos Boston Red Sox, Troup Parkinson, hinter dog til, at det har med grøn energi at gøre.

»Dette partnerskab med Ørsted er en vidunderlig mulighed for at styrke vores engagement i bæredygtighed og udforske yderligere måder at bringe grøn energi ind i boldparken. Vi ser frem til at arbejde sammen med den i 2018-sæsonen.«

Det er naturligvis ikke noget tilfælde, at det lige er baseball-holdet i Boston, som Ørsted indgår et partnerskab med. Energiselskabet har nemlig budt ind på at opføre havvind ud for staten Massachusetts, hvor Boston er den største by. Ørsted får svar på, om de vinder projekterne den 23. april.

Det er ikke første gang, at Ørsted gør sig i sportssponsorater. Tidligere, da selskabet stadig hed DONG Energy, var man en af hovedsponsorerne af det danske herrelandshold i fodbold. Dette sponsorat holdt fra 2004 til 2012.

Andre, danske selskaber har også forsøgt sig med sportssponsorater for at gøre et godt indtryk i udlandet. Det gælder ikke mindst Maersk Oil, der var sponsor af håndbold-VM i Qatar kort tid inden det store Al Shaheen felt skulle genudbydes. Det felt tabte Maersk Oil i øvrigt til Total, som sidenhen har købt hele det danske olieselskab.