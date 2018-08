Ørsted får opbakning af regeringen: Vi har ingen planer om frasalg

Den danske regering har på nuværende tidspunkt ingen planer om at reducere sin ejerandel i energikoncernen Ørsted, som den i dag ejer omkring halvdelen af.

Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V) i en udtalelse til Bloomberg News, hvor han skriver, at "der er bred politisk opbakning" til den nuværende ejerskabsstruktur.

- Og der er ingen aktuelle planer om at ændre ejerskabssituationen, fremgår det af udtalelsen ifølge nyhedsbureauet.

Den danske stat ejer i alt 50,1 pct. af aktierne i Ørsted, der tidligere var kendt som Dong Energy.

I øjeblikket er selskabet i gang med et strategiskifte, hvor det helt store fokus er på at udvide porteføljen af havvindmølleparker og andre grønne energiformer, mens Ørsted tidligere var et mere klassisk energiselskab.

Sidste år solgte energikoncernen olie- og gasaktiviteterne til schweiziske Ineos, og i slutningen af juni i år meddelte Ørsted, at ledelsen har sat gang i en struktureret salgsproces af selskabets danske eldistributions- og privatkundeforretning, der også kendes som downstream-forretningen.

- Over tid vil forretningen blive og betyde mindre og mindre relativt set, i takt med at vi vil investere mere i at udvide den grønne produktion. Derfor mener vi, at det er bedre at se, om der er bedre ejere til de her dele nu, sagde Henrik Poulsen, der er administrerende direktør hos Ørsted, i juni til Ritzau Finans om det kommende frasalg af sidstnævnte forretningsområde.

Junis nyhed om salgsprocessen fik også flere investorer til at stille spørgsmål om forventningen til den danske stats ejerskab på telekonferencen, der blev afholdt torsdag formiddag efter offentliggørelsen af Ørsteds regnskab for andet kvartal.

- Min vurdering er, at det (det kommende frasalg, red.) formentlig ikke vil ændre regeringens syn på, at den ønsker at fortsætte som en majoritetsejer i selskabet. I det mindste har det været det klare signal fra regeringspartierne, lød det fra Henrik Poulsen som et svar på et spørgsmål fra en analytiker på telekonferencen.

- Der er en politisk aftale bag Ørsted, der siger, at de bør forblive majoritetsejere gennem 2020, hvor de kan genoptage diskussionen, men stadig vil det kun kræve, at et parti nedlægger veto mod ændringer i aftalen. Så jeg betragter den danske stats ejerskab som nogenlunde stabilt, fortsatte han.

I 2014 vakte det politisk røre og kritik, da den daværende regering bestående af S, R og SF i 2014 solgte ud af energikoncernen til den amerikanske investeringsbank Goldman Sach.

Efterfølgende blev selskabet den 9. juni 2016 børsnoteret til en lang højere værdi på den københavnske fondsbørs, og flere har kritiseret staten for at have solgt dele af det daværende Dong Energy for billigt. Goldman Sachs er ikke længere aktionær i energiselskabet.

/ritzau/FINANS