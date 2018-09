Ørsted: Deler big data med universiteter for at få pris på havvind ned

Ørsted vil dele data fra Westermost Rough, der i 2015 blev verdens første havvindmøllepark til kommercielt at installere Siemens Gamesas 6 MW-mølle med et vingefang på 154 meter, med flere universiteter - heriblandt DTU - for at få prisen på elektricitet fra havvindmøller ned.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

»Universiteterne er vigtige partnere for os, da de anlægger det langsigtede perspektiv, der er nødvendigt for at foretage primærforskning, som kan føre til nye modeller og designs.«

»Ved at dele data fra Westermost Rough ønsker vi at give universiteterne mulighed for at validere og udvikle modeller, der er baseret på virkelige produktionsdata fra den nuværende teknologiplatform,« siger Christina Aabo, ansvarlig for Ørsted Wind Power R&D, i meddelelsen.

Ørsted har i en årrække delt big data fra havvindmølleparkerne Horns Rev 1 og Anholt med udvalgte universiteter, hvilket har medført forbedringer inden for modellering af vindstrømme og overvågning af vindmøller.

Et af de universiteter, der har adgang til data fra Ørsteds havvindmølleparker, er DTU Vindenergi, som er blandt de førende i verden inden for forskning i vindenergi, oplyser Ørsted.

/ritzau/FINANS