Minister efter hård kritik af energiudspil: »Det kan ikke stå alene«

- Det er et ambitiøst udspil, men det kan ikke stå alene.

Sådan lyder det fra energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der tirsdag fik hård kritik af regeringens energiudspil.

Den nye kritik skyldes, at et lækket notat viser, at hvis energiudspillet vedtages som forelagt, forventes CO2-udledningen i samme periode at stige med mellem fem og ti procent.

Det viser tal fra et fortroligt forhandlingsnotat, som regeringen har sendt til Folketingets partier, skriver Politiken.

Alligevel fastholder energi- og klimaministeren over for Ritzau, at energiudspillet er ambitiøst på klimaets vegne, selv om det ikke kan stå alene.

- Det er også baggrunden for, at regeringen i efteråret præsenterer en stor, samlet klimaplan, som både forholder sig til, hvad vi gør i Danmark, men også fokuserer på den store indsats, vi gør uden for Danmarks grænser, siger Lars Christian Lilleholt.

Det er klimarådgiver hos Care Danmark John Nordbo, som har delt notatet med Politiken. Han er overrasket over tallene, siger han til Ritzau

- De står i skærende kontrast til, at regeringen har markedsført den her energiplan som den grønneste energiplan i dansk historie, siger han.

Lars Christian Lilleholt fastholder, at energiudspillet i sig selv har en markant klimaeffekt i 2030 på mellem fire og fem millioner tons CO2.

Men det tal tager ikke højde for, at techgiganter som Apple, Facebook og Google vil åbne store datacentre i Danmark de kommende år, hvilket ventes at sætte udledningen i vejret.

Trods stigende CO2-udslip mener energi- og klimaministeren stadig, at det er positivt, at datacentrene kommer hertil, siger han.

- Samtidig noterer jeg mig med stor glæde, at datacentrene samstemmigt har sagt, at de selv vil byde ind og investere i vedvarende energi, svarende til den strøm de selv anvender, siger Lars Christian Lilleholt.

I alt forventer regeringen ifølge forhandlingsnotatet en stigning i CO2-udledningen i 2030 på 5,3 procent og i værste fald en på 9,9 procent, skriver Politiken.

John Nordbo har regnet på, hvor ambitiøs den danske klimapolitik er sammenlignet med andre lande i forhold til mål for CO2-udslip fra 1990 til 2030.

Udregningen viser, at Danmark har det mindst ambitiøse mål sammenlignet med blandt andre Storbritannien og Tyskland.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er præsident Maria Reumert Gjerding rystet over tallene:

- Det er simpelthen dybt uansvarligt, at regeringen med sit energiudspil ikke får Danmarks CO2 udledning til at falde. Hovedopgaven for energiaftalen er at sikre, at vi handler ansvarligt på klimaudfordringen.

/ritzau/