Lysere tider forude for chokramt indisk vindmarked

Den indiske vindmølleindustri venter at installere mellem 3 og 4 gigawatt i finansåret 2018/19 efter ventede installationer på ikke mere end 1,5 gigawatt i 2017/18-perioden, der slutter ved udgangen af marts.

Det vurderer den indiske forening af vindmølleproducenter, IWTMA, der tæller navne som Vestas, Siemens Gamesa, GE, Senvion og Suzlon Energy, ifølge branchemediet Recharge News.

Et tal i den høje ende af intervallet på 3-4 gigawatt vil ifølge chefen for vindforeningen, D V Giri, udgøre en tilbagevenden til "en slags normalitet" efter det "grove chok" i indeværende finansår.

Det indiske marked havde ifølge Recharge kurs mod et niveau på 6 gigawatt i nyinstallationer i 2017/18 efter et rekordår i 2016/17 på 5,4 gigawatt, og markedet havde planlagt derefter.

Imidlertid trak myndighederne tæppet væk under markedet ved at sløjfe den velkendte støttemekanisme med feed-in-tariffer (FIT). I stedet blev der introduceret budrunder med et markant prisfald til følge, og markedet har efterfølgende kæmpet med at finde fodfæste under de ændrede rammeforhold.