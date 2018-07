Lykke Friis forlader Vestas' bestyrelse

Lykke Friis har valgt at forlade bestyrelsen i vindmølleproducenten Vestas Wind Systems.

Det oplyste selskabet fredag efter børslukketid i en meddelelse til fondsbørsen.

»Lykke Friis har meddelt, at hun udtræder af Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse med øjeblikkelig virkning, idet hun flytter til Tyskland for at arbejde for en medievirksomhed,« hedder det.

Onsdag kom det frem, at Lykke Friis skal være korrespondent for Berlingske i Tyskland, hvor hun både skal »dække Tyskland og se ud på Europa«, skrev Berlingske.

Førende EU-forsker

Lykke Friis har markeret sig som en af Danmarks førende forskere i EU, hun har været klima- og energiminister, hun har været prorektor for Københavns Universitet og europapolitisk chef i Dansk Industri.

Lykke Friis flytter til Tyskland i løbet af efteråret 2018.

Ud over sin ivrige formidling af EU-stof og tysk politik er Lykke Friis kendt for sin store passion for fodbold, særligt den tyske af slagsen.

Hun har en ph.d. i international politik og meldte sig ind i Venstre, da hun blev udnævnt til minister i 2009.

Hun blev valgt til Folketinget i 2011, men udtrådte, da hun blev udnævnt til prorektor for Københavns Universitet i 2013.

/ritzau/FINANS