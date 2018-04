Lavere elregning og en kæmpe havvindpark: Her er regeringens udspil til ny energiaftale

Regeringen har netop præsenteret sit udspil til en kommende energiaftale, der sætter retningen for Danmarks energipolitik i årene 2020-2030, og der bliver både budt på lavere elregning, penge til vedvarende energi og en ny havvindmøllepark. Konkret prioriterer regeringen 15 mia. kr. til nye tiltag primært inden for vedvarende energi, og samtidigt bliver energiafgifter lempet med samlet 3,5 mia. kr. i 2025.

Rettesnoren for regeringens udspil er målet om, at 50 pct. af Danmarks energiforbrug i 2030 skal være dækket af vedvarende energi, og at Danmark skal være et såkaldt lavemissionssamfund i 2050. Desuden har EU udstukket et krav om, at Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser i de såkaldte non-ETS-sektorer, hvilket populært sagt er bønder, biler og boliger, med 39 pct.

»Regeringens langsigtede klimamål er, at Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050, der stort set ikke udleder drivhusgasser, og som er helt uafhængig af fossile brændsler som kul, gas og olie. På vej dertil skal vi kunne dække mindst halvdelen af Danmarks energibehov med vedvarende energi i 2030. Med energiudspillet tager regeringen nogle vigtige skridt i retning af at nå vores langsigtede klimamål. Og vi viser helt konkret, hvordan vi vil sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030,« siger energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

Regeringen vil sænke den overordnede elafgift gradvist fra 2019 frem mod 2025, hvor den endelige sænkelse vil være på 25 øre. Elafgiften er i dag på 91 øre per kilowatttime. Desuden vil regeringen løbende sænke elvarmeafgiften, der i dag er på 30 øre, til 15 øre i 2021. De lavere elafgift til give en årlig besparelse på 1.500 kroner for en fire-personers famillie i hus, mens et par i lejlighed vil spare 625 kroner om året, viser beregninger, som Dansk Energi har lavet for TV2.

Regeringen vil afsætte en pulje på 4,2 mia. kroner i perioden 2020-2024, som skal gå til såkaldte teknologineutrale udbud af grøn strøm. Det betyder kort sagt, at der vil blive afholdt auktioner hver år, hvor en række energiteknologier - herunder landvind og sol - kan byde på at få støtte. Energiministeriet forventer, at det vil give en udbygning af vedvarende energi på 215 megawatt (MW) om året.

Danmark skal desuden have en ny, stor havvindmøllepark. I udspillet lægger regeringen op til at opføre en 800MW stor park mellem 2024-2027. Den vil kunne levere strøm til 800.000 danske husstande. Det er endnu ikke besluttet, hvor parken skal ligge. Regeringen vil omkring 2022 igangsætte et arbejde for at vurdere, om der er brug for mere havvind, hvilket blandt andet vil bestå af en screening af op til 10.000MW yderligere havvind.

Der afsættes desuden en pulje på fire mia. kr. til at udbygge produktionen af grøn biogas, der i dag er en af de stærkest subsidierede energikilder.

Regeringen lægger desuden op til at afskaffe den kritiserede energispareordning, som blandt andre Rigsrevisionen har udtalt stærk kritik af.

Regeringen har flere flere sider været kritiseret for ikke at prioritere forskning i nye energitiltag. Regeringen vil i sit udspil øge de statslige midler til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi til 580 mio. kr. i 2020, det er dog en ordning, som regeringen af flere omgange har skåret i

De første reaktioner fra erhvervslivet på regeringens udspil er begyndt at tikke ind, og udspillet får overordnet en pæn modtagelse. Lars Aagaard, der er direktør i energiselskabernes interesseorganisation, Dansk Energi, roser aftalen.

»For første gang står vi med et energiudspil, hvor det grønne går op, mens danskernes elregning går ned. Det er et tiltrængt nybrud, som bør kunne samle bred politisk opbakning hurtigt. Klimaet og investorerne har brug for afklaring - ikke forlænget politisk spilletid,« siger Lars Aagaard, der dog gerne havde set, at regeringen havde nedsat elafgiften med 64 øre i stedet for 25 øre, hvilket ville være på linje med anbefalingerne fra Det Økonomiske Råd.

Vindmølleindustriens direktør Jan Hylleberg kalder energiaftalen for »en flot buket«, og selvom han overordnet roser aftalen, håber han alligevel, at der kan komme en højere grad af klarhed om udbygningen af den grønne energi - ligesom der har været i foregående energiaftalen.

»Vi håber på, at planerne for særligt havvind bliver mere konkrete end tilfældet er. I en situation hvor der inden for en kort årrække ikke ventes at være behov for tilskud til elproduktion fra havvind, så bør den endelige energiaftale indeholde en mere håndfast og ambitiøs plan for udbygningen, da vindenergi er en fri ressource, som Danmark skal satse mest muligt på. Derfor bør energiaftalen udover forslagene på landvind fastlægge planer for mindst tre havvindmølleparker på i alt 3.000 MW allerede nu,« siger Jan Hylleberg.