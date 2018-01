H.C. Ørsteds tiptipoldebørn stævner det gamle DONG: »De kan ikke blive ved med at kalde sig Ørsted«

Overskrift

Søren Peter Ørsted er tiptipoldebarn til videnskabsmanden H.C. Ørsted. Sammen med sin søster og sin søn er han nu klar til at stævne energiselskabet Ørsted, der indtil efteråret 2017 hed DONG, for at få virksomheden til at stoppe med at bruge familienavnet.