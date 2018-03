FLSmidth: Cementkæmpe sætter ny strategiplan i søen

Det oplyser Lafargeholcims topchef, Jan Jenisch, i forbindelse med regnskabet for 2017.

»Vores nye strategi 2022 'Building for Growth' vil give os mulighed for mere aggressivt at tilgå markedet. Vi har allerede indledt arbejdet med at skabe en slankere organisation,« skriver direktøren i regnskabet for 2017, der er offentliggjort fredag morgen.

Strategien skal blandt andet sikre en årlig vækst i nettoomsætningen på 3-5 pct.

I fjerde kvartal 2017 endte omsætningen på 6704 mio. schweizerfranc, hvilket er 2,7 pct. mere end kvartalet året før. Ser man på omsætningen for hele 2017, endte omsætningen dig 2,9 pct. lavere i 26,1 mia. schweizerfranc i forhold til 2016.

Lafargeholcim kom også bedre ud af kvartalet, hvis man ser på det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, end for hele året. Driftsresultatet steg med 2,7 pct. til 1704 mio. schweizerfranc, hvor det på årsbasis steg med 0,7 pct. til 5990 mio. schweizerfranc.

Lafargeholcim så dagens lys i 2015 efter en fusion mellem franske Lafarge og schweiziske Holcim.