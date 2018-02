Energidirektør i Mærsk: Stadig lav lønsomhed i boreaktiviteter

Sådan lyder vurderingen af markedet fra den administrerende direktør i Maersk Energy, Claus Hemmingsen, over for Reuters i forbindelse med Mærsks kapitalmarkedsdag.

Han påpeger, at olieselskaberne i dag klarer sig bedre.

»Men en af grundene til, at de klarer sig bedre, er, at de ligger et enormt pres på deres leverandører,« siger Claus Hemmingsen til Reuters.

»Det er stadig et hårdt marked, men vi ser en øget aktivitet og flere udbud. Så der bliver hevet mere olie op, men lønsomheden er stadig lav og under pres,« fortsætter han.

DRILLING SNART SEJLET UD AF SELSKABET

Men selv om det går bedre i energidivisionen, er Mærsk i gang med at sælge både Maersk Drilling og Maersk Supply Service, som efter planen skal afhændes i løbet af i år. Og et salg kan være tæt på, skriver Bloomberg News.

»Nu har vi ressourcerne til at fokusere mere på de to tilbageværende enheder, og derfor er jeg også optimistisk omkring muligheden for at finde en løsning for både Maersk Drilling og Maersk Supply Service i 2018,« siger Claus Hemmingsen til Bloomberg News.

Ifølge nyhedsbureauet forklarer Claus Hemmingsen blandt andet, at salget er rykket tættere på, fordi oliemarkedet klarer sig bedre grundet højere priser.