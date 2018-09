Den danske energisektor oplever daglige hackerangreb

Dansk Energis medlemmer afværger ugentligt flere både små og store cyberangreb mod deres servere.

Det bekræfter forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi Jørgen Christensen til Ritzau.

Tirsdag oplyste Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste, at man ser med særlig alvor på cybertruslen fra fremmede stater mod den danske energisektor.

- Det er godt, at der nu bliver sat ord på, at det ikke kun er kriminelle, men også statstjenester, vi skal beskytte os imod, siger Jørgen Christensen.

- Vi har igennem flere år kørt en tæt koordinering og vidensdeling i branchen, og det tror jeg, er med til at holde et højt it-sikkerhedsniveau indtil videre.

Blandt Dansk Energis medlemsvirksomheder er de mest centrale distributører af energi og producenter af dansk elektricitet og kraftvarme.

Og de oplever næsten dagligt, at deres servere bliver angrebet med blandt andet ransomware og andre avancerede angrebstyper. Derfor er det kun godt, at danske myndigheder nu øger fokus på truslen, mener Jørgen Christensen.

- Jeg har en forventning om, at vi fremadrettet får en tættere dialog med blandt andet Center for Cybersikkerhed, og at vi løbende får rapporter fra dem.

- Det handler jo om at vide, hvad og hvem vi skal forsvare os imod.

I forsvarsforliget, der blev vedtaget tidligere på året, afsatte man 1,4 milliarder ekstra til Center for Cybersikkerhed over de næste fire år. Blandt andet for at opruste det kollektive forsvar af blandt andet danske virksomheder mod hackerangreb.

Og de penge er godt givet ud, mener teknologidirektøren.

- Jeg kan dog godt være bekymret for, at de myndigheder, der agerer bindeled mellem efterretningstjenesten og virksomhederne, ikke modtager flere midler.

- Vi har et fint samarbejde, og der er løbende dialog. Jeg konstaterer bare, at man opgraderer ét sted og i hvert fald ikke opgraderer så meget på de myndigheder, der har kontakten til vores medlemmer.

/ritzau/