Bahrain har gjort sensationelt oliefund

Landet Bahrain meddelte onsdag, at et nyligt fund af skiferolie menes at omfatte over 80 milliarder tønder, hvormed den mindre oliestat måske kan blive en af de store aktører på de internationale oliemarkeder.

- Det er stadig ved at bliver undersøgt, hvor stor en del af olien, som kan udvindes, siger Bahrains olieminister, Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa.

Oliefeltet er spred over et område på 2000 kvadratkilometer i et lavvandet farvand ud for kongerigets vestkyst - over for oliegiganten Saudi-Arabien.

I forhold til det nye oliefelt er landets hidtil eneste aktive felt - ikke meget at tale om, selv om det anslås at indeholde adskillige hundrede millioner tønder.

Yahya al-Ansari fra ledelsen i Bahrains nationale olieselskab Bapco siger, at det vil tage mindst fem år, før olien kan begynde at blive pumpet op.

To amerikanske selskaber mener, at der også er mellem 280 og 560 milliarder kubikmeter naturgas i feltet.

Det historiske oliefund er gjort ved øen Khaleej Al Bahrain Basin.

Der blev første gang opdaget olie i Bahrain i 1932, og landet var det første i Den Persiske Bugt, som begyndte at eksportere olie.

/ritzau/AFP