And, brun sovs og kartofler sender elmåleren på overarbejde - se her, hvor der jules mest

For nogle handler julen om det religøse, for nogle handler den om gaverne, og for andre handler den om maden. Hører din familie til den sidste gruppe af julefejrende danskere, så kan der være grund til at holde øje med elmåleren, for når anden, sovsen og kartoflerne skal laves, slår elforbruget rekord. Vi danskere har nemlig en tendens til at alle at tænde komfuret samtidigt, og da flere kogeplader er i brug juleaften end normalt, bonger det gevaldigt ud. Dansk Energi har kigget på, præcis hvor meget elforbuget stikker af juleaften, og som man kan se på grafen nedenfor er det en hel del.

Artiklen fortsætter under billedet

Men der er ingen grund til at frygte et »black out«. Elnettet er nemlig dimensioneret til at klare den størstmulige belastning, og elnettet skal nok holde til det, selvom vi alle tænker for ovnen på samme tid.

»Vores elnet er bygget til at levere i alle årets timer, også en aften som juleaften, hvor vi bruger meget mere elektricitet end normalt i husstandene. Det betyder også, at der er en overkapacitet resten af året – og derfor er der potentielt penge at spare, hvis vi kan bruge kapaciteten bedre,« siger teknologidirektør i Dansk Energi, Jørgen Christensen.

»I fremtiden vil vi se, at man kan bygge nettet med lidt tyndere kabler – der så til gengæld suppleres med intelligent styring og eventuelt batterier til at stabilisere elnettet. På den måde kan vi stadig sikre strøm året rundt, også til juleanden. Og oven i købet kan vi spare elkunderne nogle penge, så der kan blive til lidt større julegaver.«

En ting er, hvor julegaverne så kan blive størst. Noget andet er, hvor bordene bugner mest af god julemad. Dansk Energi har delt elforbruget op på regioner for at se, hvor det mest overstiger normalen, og her topper Midtjylland efterfulgt af Sjælland og Sydjylland. På to af de tre sidste pladser ligger Aarhus og København, så der er nok noget om snakken, når man siger, at tilflytter til byerne tager hjem for at fejre jul.