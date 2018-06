Analytiker om Ørsted: Starten på USA-eventyr har været sværere end håbet

Det danske energiselskab Ørsted måtte igen gå tomhændet fra en amerikansk udbudsrunde for havvind, da staten Connecticut onsdag aften annoncerede, at amerikanske Deepwater Wind i stedet var løbet med sejren.

Og det var ikke et overraskende udfald, at Ørsted igen måtte stå på sidelinjen ved denne auktion. Det skyldes, at de to konkurrenter i udbudsrunden begge kunne indregne stordriftsfordele og synergier fra andre kommende projekter i nabostater til Connecticut, og dermed havde de en bedre mulighed for at byde ind med mere aggressive priser.

»Den klare markedsforventning og min egen forventning er, at Ørsted ikke får noget i Connecticut. Man må gå ud fra, at de betingede bud er bedre, end de ubetingede bud. Det vil være en kæmpe overraskelse, hvis Ørsted får noget. Det har jeg mere eller mindre afskrevet,« fortalte Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans forud for gårsdagens afgørelse.

Han henviser til, at det i Connecticut var muligt for selskaberne at byde ind med bud, der var betingede af, hvorvidt de gik videre til kontraktforhandlingerne i nabostaterne Massachusetts og Rhode Island.

START I USA SVÆRERE END HÅBET

Den mulighed havde Ørsteds to konkurrenter, mens det danske børsnoterede energiselskabs betingede bud ikke var med i opløbet i Connecticut - og dermed blev kun ét af selskabets bud taget i betragtning. Det skyldes, at Ørsted både har måttet se til fra sidelinjen ved annonceringen af resultaterne af runderne i Massachusetts og Rhode Island, som kom i slutningen af maj.

- Det understreger, at starten på USA-eventyret er blevet noget sværere, end man kunne have håbet på. Der er nogle betydelige fordele ved at være »firstmover« på et nyt marked og få en produktpipeline bygget op. Det sikrer den sigtbarhed og visibilitet for projektudviklerne, som gør, at de også kan byde mere aggressivt ind på de kommende auktioner, sagde Morten Imsgard før resultatet i Connecticut blev offentliggjort.

- Fordi man ikke vandt i Massachusetts, er man oppe mod konkurrenter, der er gode, og som bliver endnu mere udfordrende, fordi de har nogle stordriftsfordele, de kan slå på, fortsatte han.

Amerikanske Deepwater Wind kunne onsdag aften fejre sin sejr i udbudsrunden i Connecticut, hvor selskabet nu er gået videre til kontraktforhandlingerne om opførelsen af et projekt på 200 megawatt (MW). I maj kunne Deepwater også fortælle, at staten Rhode Island havde udvalgt selskabet til at opføre en ny havvindmøllepark med en kapacitet på 400 MW.

Deepwater vandt i Rhode Island, samme dag som staten Massachusetts offentliggjorde resultatet fra statens første udbudsrunde fra havvind. Her løb Copenhagen Infrastructure Partners og Avangrid Renewables' konsortium, Vineyard Wind, med sejre, og buddet på at opføre 800 megawatt havvind gik videre til kontraktforhandlingerne.